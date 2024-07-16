NYT опублікувало рейтинг найкращих книг ХХІ століття

Які романи очолили рейтинг найкращих книг ХХІ століття

"Моя неймовірна подруга", Елена Ферранте (2012)

Книга знайомить читача з оповіддю про двох дівчат Єлену та Лілу, що росли в неблагонадійному районі Неаполя, Італії. Роман має автобіографічні мотиви. Загалом серію книг "Неаполітанський квартет" Фернанте розкупили в сорока країнах загальним тиражем близько 10 млн примірників.

The Warmth of Other Suns ("Тепло інших сонць"), Ізабел Вікерсон (2010)

Інтимна проза від американської журналістки Ізабел Вікерсон розповідає про Велике переселення чорношкірих американців з Півдня на Північ і Захід США з 1915 по 1970 рік. Вікерсон пише, що це переміщення "стало б, мабуть, найбільшою історією 20 століття, про яку не повідомляють".

"Вулфголл", Гіларі Ментел (2009)

Книга "Вулфголл" англійської письменниці Гіларі Ментел, її переклав на українську Констянтин Бєляєв, вона вийшла в виавництві Фабула.

Роман показує минулу епоху крізь призму вагомої історичної постаті — Томаса Кромвеля. В книзі він є звичайною людиною. Оповідь показує політичні ігри, підкупи, а Мантел з глибоким психологізмом розкриває персонажів.

The Known World ("Відомий світ"), Едвард П. Джонс (2003)

Книга американського письменника Джонса про чорношкірого фермера, чоботаря та колишнього раба, на ім'я Генрі Таунсенд. Епопея розповідає про час до громадянської війни. Таунсенд у Вірджинії стає власником плантації з власними рабами. Проте лендлорд людяно ставиться до працівників.

The Corrections ("Виправлення"), Джонатан Франзен (2001)

Книга є сатиричною оповіддю про психічне здоров’я, самовдосконалення та миттєве задоволення.

2666, Роберто Боланьо (2008)

Прозаїк Боланьо починає свою книгу епіграфом Бодлера "Оазис жаху в пустелі нудьги", після чого в книзі на 900 сторінок автор зосереджується на цих відчуттях. Книгу опублікували посмертно. Персонажі в п'яти частинах цікавляться вигаданим мексиканським містом Санта-Тереза. Це і група вчених, і професор філософії, офіцер поліції, американський репортер, що розслідує вбивства жінок.

The Underground Railroad ("Підземна залізниця"), Колсон Вайтхед (2016)

Книга американського письменника Колсона Вайтхеда оповідає про рабство, свободу. В книзі Кора з Джорджії тікає з плантації Рендалл. Книга містить культурну критику, філософські роздуми, з новим поглядом на травматичну історію Сполучених Штатів Америки.

"Аустерліц", Вінфрід Георг Зебальд (2001)

Німецький письменник Зебальд всього на декілька тижнів пережив публікацію свого останнього романру. Він помер в 57 роки через серцевий напад внаслідок автотрощі.

Книга є спогадами про дитинство Жака Аустерліца — біженця війни, який переховувався від війни в Празі, згодом його виховала жінка в Уельсі.

"Не відпускай мене", Ішіґуро Кадзуо (2005)

Ішіґуро Кадзуо — британський письменник японського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури 2017 року. Книга є антиутопічною фантастикою.

За сюжетом Кеті, Рут і Томмі навчаються в елітній англійській школі під назвою Хейлшем. Книга з особливою гострістю висвітлює добу наукового прогресу та економічного розвитку пізнього капіталізму.

"Гілеард", Мерілінн Робінсон (2004)

Книга американської письменниці Мерілінн Робінсон є частиною тетралогії. Гілеад — вигадане місто в Айові, де проживають сім’ї Боутонів і Еймс. Гілеад також згадується в Біблії, в Книзі Єремії, як місце, де можна знайти зцілення: "Хіба немає бальзаму в Ґілеаді?"

Для Джона Еймса, від імені якого йде розповідь роману це місто скоріше приносить сцілення. Літній служитель Конгрегаціоналіст, який нещодавно став чоловіком і батьком, він знаходить задоволення як у покликанні, так і в сім’ї.

Як та хто обирав найкращі книги

Для того, щоб укласти список видання опитало 503 літераторів, книголюбів та літературних критиків. Кожен з них мав право обрати по 10 книг. Список 100 книг має на меті визначити найкращі книги за першу чверть цього століття.

Книги обирали американські письменники та письменниці Стівен Кінг, Джеймс Паттерсон, Бонні Гармус, Елін Гільдербранд, американська поетеса Клаудія Ренкін, американська акторка Сара Джессіка Паркер, норвезький письменник Карл Уве Кнеусгор, американська письменниця Дженна Буш Хагер, та багато інших.