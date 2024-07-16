NYT опубликовало рейтинг лучших книг XXI века
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NYT опубликовало рейтинг лучших книг XXI века

NYT опубликовало рейтинг лучших книг XXI века
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Книга "Моя невероятная подруга" писательницы Елены Ферранте возглавила список The New York Times Book Rewiew как лучший роман 21 века.

Главные тезисы

  • Рейтинг лучших книг XXI века по версии The New York Times составлен из произведений разных жанров, отразивших важные темы и сюжеты.
  • Среди выдающихся произведений также оказались “Тепло других солнц” Изабел Викерсон, “Вулфголл” Хиллари Ментел, “Известный мир” Эдварда П. Джонса и другие.
  • Рейтинг был составлен на основе выбора 503 литераторов, критиков и писателей, которые отметили по 10 книг каждый.

Какие романы возглавили рейтинг лучших книг XXI века

"Моя невероятная подруга", Елена Ферранте (2012)

Книга знакомит читателя с рассказом о двух девушках Елене и Лиле, росших в неблагонадежном районе Неаполя, Италии. У Романа есть автобиографические мотивы. Всего серию книг "Неаполитанский квартет" Фернанте раскупили в сорока странах общим тиражом около 10 млн экземпляров.

The Warmth of Other Suns ("Тепло других солнц"), Изабел Викерсон (2010)

Интимная проза от американской журналистки Изабел Викерсон рассказывает о Великом переселении чернокожих американцев с Юга на Север и Запад США с 1915 по 1970 год. Викерсон пишет, что это перемещение "стало бы, пожалуй, величайшей историей 20 века, о которой не сообщают".

"Вулфголл", Хиллари Ментел (2009)

Книга "Вулфголл" английской писательницы Хиллари Ментел, ее перевел на украинский Константин Беляев, она вышла в издательстве Фабула.

Роман показывает прошлую эпоху сквозь призму значимой исторической фигуры — Томаса Кромвеля. В книге он обычный человек. Рассказ показывает политические игры, подкупы, а Мантел с глубоким психологизмом раскрывает персонажей.

The Known World ("Известный мир"), Эдвард П. Джонс (2003)

Книга американского писателя Джонса о чернокожем фермере, сапожнике и бывшем рабе, по имени Генри Таунсенд. Эпопея повествует о времени до гражданской войны. Таунсенд в Виргинии становится владельцем плантации с собственными рабами. Однако лендлорд человечно относится к работникам.

The Corrections ("Исправление"), Джонатан Франзен (2001)

Книга является сатирическим повествованием о психическом здоровье, самосовершенствовании и мгновенном удовольствии.

2666, Роберто Боланьо (2008)

Прозаик Боланьо начинает свою книгу эпиграфом Бодлера "Оазис ужаса в пустыне скуки", после чего в книге на 900 страниц автор сосредотачивается на этих ощущениях. Книгу опубликовали посмертно. Персонажи в пяти частях интересуются вымышленным мексиканским городом Санта-Тереза. Это и группа ученых, и профессор философии, офицер полиции, американский репортер, расследующий убийства женщин.

The Underground Railroad ("Подземная железная дорога"), Колсон Уайтхед ( 2016)

Книга американского писателя Колсона Уайтхеда повествует о рабстве, свободе. В книге Кора из Джорджии убегает из плантации Рэндалл. Книга содержит культурную критику, философские размышления, с новым взглядом на травматическую историю Соединенных Штатов Америки.

"Аустерлиц", Винфрид Георг Зебальд (2001)

Немецкий писатель Зебальд всего на несколько недель пережил публикацию своего последнего романра. Он умер в 57 года из-за сердечного приступа вследствие автотрости.

Книга является воспоминаниями о детстве Жака Аустерлица — скрывавшегося от войны в Праге беженца войны, впоследствии его воспитала женщина в Уэльсе.

"Не отпускай меня", Ишигуро Кадзуо (2005)

Ишигур Кадзуо — британский писатель японского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года. Книга является антиутопической фантастикой.

По сюжету Кэти, Руфь и Томми учатся в элитной английской школе под названием Хэйлшем. Книга с особой остротой освещает эпоху научного прогресса и экономического развития позднего капитализма.

"Гиллеард", Мэрилинн Робинсон (2004)

Книга американской писательницы Мэрилин Робинсон является частью тетралогии. Гилеад — вымышленный город в Айове, где проживают семьи Боутонов и Эймс. Гилеад также упоминается в Библии, в Книге Иеремии, как место, где можно найти исцеление: "Разве нет бальзама в Галааде?"

Для Джона Эймса, от имени которого идет рассказ романа, этот город скорее приносит исцеление. Пожилой служитель Конгрегационалист, недавно ставший мужем и отцом, он находит удовольствие как в призвании, так и в семье.

Как и кто выбирал лучшие книги

Для того, чтобы заключить список издания, опросили 503 литератора, книголюбов и литературных критиков. Каждый из них имел право избрать по 10 книг. Список 100 книг имеет целью определить лучшие книги за первую четверть этого столетия.

Книги выбирали американские писатели и писательницы Стивен Кинг, Джеймс Паттерсон, Бонни Гармус, Элин Гильдербранд, американская поэтесса Клаудия Ренкин, американская актриса Сара Джессика Паркер, норвежский писатель Карл Уве Кнеусгор, американская писательница Дженна Буш Хагер и многие другие.

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