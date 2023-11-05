NYT заявила про "розкол" в українському керівництві через статтю Залужного

Газета NYT пише, що в Офісі президента вважають заяву генерала Валерія Залужного про те, що війна зайшла в глухий кут, корисною для росіян.
Реакція ОПУ на статтю Залужного
4 листопада заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, «полегшує роботу агресора», додавши, що коментарі викликали «паніку» у західних союзників України.
Водночас Зеленський сказав, що ситуація не знаходиться в глухому куті.
Звільнення командувача ССО Віктора Хоренка
New York Times пише, що ознакою суперечок в керівництві є раптове звільнення командувача Силами спеціальних операцій України генерала Віктора Хоренка, яке “декого спантеличило”.
Пізніше стало відомо, що його звільнили за поданням міністра оборони України Рустема Умерова.
Хоренко досяг низки успіхів у нанесенні ударів у тилу ворога, включно з ударами по кораблям та інфраструктурі російського Чорноморського флоту в Криму та по цілях усередині Росії.
Проте польові командири та аналітики помітили нарікання щодо певних рішень, як от висадка десанту через Дніпро на Херсонщині та звільнення командирів батальйонів, які керували літнім контрнаступом на півдні.
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