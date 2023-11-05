NYT заявила о "расколе" в украинском руководстве из-за статьи Залужного

Газета NYT пишет, что в Офисе президента считают заявление генерала Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик, полезным для россиян.

Реакция ОПУ на статью Залужного

4 ноября заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что утверждение генерала Валерия Залужного о том, что борьба с Россией зашла в тупик, "облегчает работу агрессора", добавив, что комментарии вызвали "панику" у западных союзников Украины.

В то же время Зеленский сказал, что ситуация не находится в тупике.

Прошло время, люди устали независимо от статуса, и это понятно. Но это не безысходность, еще раз подчеркиваю. Поделиться

Увольнение командующего ССО Виктора Хоренко

New York Times пишет, что признаком споров в руководстве является внезапное увольнение командующего Силами специальных операций Украины генерала Виктора Хоренко, которое "некоторых озадачило".

Позже стало известно, что его уволили по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова.

Американские военные офицеры, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены новостью о его устранении и описали тесные и эффективные рабочие отношения с ним, по словам американских военных. Поделиться

Хоренко добился ряда успехов в нанесении ударов в тылу врага, включая удары по кораблям и инфраструктуре российского Черноморского флота в Крыму и по целям внутри России.

Дальние удары и диверсионные действия спецназа ободрили украинцев. Поделиться

Однако полевые командиры и аналитики заметили нарекания по определенным решениям, как высадка десанта через Днепр на Херсонщине и увольнени командиров батальонов, руководивших летним контрнаступлением на юге.