ОАЕ намагалися створити таємну коаліцію на Близькому Сході

Згідно з даними Bloomberg, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) робили все можливе, щоб переконати Саудівську Аравію та Катар долучитися до скоординованої військової відповіді на удари Ірану, таким чином сформувавши коаліцію у регіоні.

ОАЕ проводили таємні переговори зі своїми союзниками

Як стверджують інсайдери ЗМІ, президент ОАЕ шейх Мухаммед бін Заїд Аль Нахаян здійснив серію дзвінків до лідерів країн Перської затоки.

Ці переговори почалися саме після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого 2026 року.

Офіційний Абу-Дабі намагався переконати своїх союзників у важливості спільного стримування іранського режиму, який атакував держави Близького Сходу сотнями безпілотників і ракет.

За словами анонімних джерел, Саудівська Аравія та Катар одразу дали зрозуміти, що не хочуть брати участь у будь-якій військовій координації.

Ці країни були переконані в тому, що конфлікт їх не зачепить.

Однак відмова стала причиною погіршення відносин між ОАЕ та Саудівською Аравією.