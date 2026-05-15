ОАЭ пытались создать тайную коалицию на Ближнем Востоке
ОАЭ проводили тайные переговоры со своими союзниками
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) делали все возможное, чтобы убедить Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к скоординированному военному ответу на удары Ирана, таким образом сформировав коалицию в регионе.

Главные тезисы

  • ОАЭ усилило сотрудничество с Израилем в сфере противовоздушной обороны и обмена разведданными на фоне иранских атак.
  • Саудовская Аравия и Катар отказались от участия в коалиции.

Как утверждают инсайдеры СМИ, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян совершил серию звонков лидерам стран Персидского залива.

Эти переговоры начались именно после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля 2026 года.

Официальный Абу-Даби пытался убедить своих союзников в важности совместного сдерживания иранского режима, атаковавшего государства Ближнего Востока сотнями беспилотников и ракет.

По словам анонимных источников, Саудовская Аравия и Катар сразу дали понять, что не хотят участвовать в какой-либо военной координации.

Эти страны были убеждены в том, что конфликт их не коснется.

Однако отказ явился причиной ухудшения отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией.

Параллельно ОАЭ, по данным источников, усилили сотрудничество с Израилем в сфере противовоздушной обороны и разведданных. Также сообщается о координации действий по иранским атакам и совместных мерах по перехвату беспилотников и ракет.

