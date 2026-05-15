ОАЭ пытались создать тайную коалицию на Ближнем Востоке

Согласно данным Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) делали все возможное, чтобы убедить Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к скоординированному военному ответу на удары Ирана, таким образом сформировав коалицию в регионе.

ОАЭ проводили тайные переговоры со своими союзниками

Как утверждают инсайдеры СМИ, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян совершил серию звонков лидерам стран Персидского залива.

Эти переговоры начались именно после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля 2026 года.

Официальный Абу-Даби пытался убедить своих союзников в важности совместного сдерживания иранского режима, атаковавшего государства Ближнего Востока сотнями беспилотников и ракет.

По словам анонимных источников, Саудовская Аравия и Катар сразу дали понять, что не хотят участвовать в какой-либо военной координации.

Эти страны были убеждены в том, что конфликт их не коснется.

Однако отказ явился причиной ухудшения отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией.