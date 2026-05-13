Саудовская Аравия и ОАЭ нанесли массированные удары по Ирану

Как удалось узнать Reuters от западных и иранских чиновников, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты нанесли многочисленные военные удары по Ирану. Таким образом, они отреагировали на атаки иранского режима по территории королевства и ОАЭ.

Война на Ближнем Востоке снова обостряется

По словам западных инсайдеров, фактически речь идет о первом прецеденте прямых военных действий королевства на территории Ирана.

Журналисты уже пришли к выводу, что Эр-Рияд становится все смелее и готов давать мощный отпор своему главному региональному врагу.

Как утверждают инсайдеры СМИ, удары, нанесенные ВВС Саудовской Аравии, предположительно, произошли в конце марта. Речь шла о симметричных ответных ударах.

Что важно понимать, на месть врагу также отважились Объединенные Арабские Эмираты. Однако они избрали "ястребиную" тактику, стремясь заставить Иран заплатить высокую цену за свою агрессию.

Саудовская Аравия, в свою очередь, стремилась предотвратить эскалацию конфликта и поддерживала регулярные контакты с Ираном, в частности через посла Тегерана в Эр-Рияде.

Стоит также отметить, что официальный Эр-Рияд проинформировал Тегеран о нанесенных ударах — впоследствии стартовало интенсивное дипломатическое взаимодействие, а со стороны Саудовской Аравии прозвучали угрозы касательно дальнейших ответных действий.