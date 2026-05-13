Саудовская Аравия и ОАЭ нанесли массированные удары по Ирану

Как удалось узнать Reuters от западных и иранских чиновников, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты нанесли многочисленные военные удары по Ирану. Таким образом, они отреагировали на атаки иранского режима по территории королевства и ОАЭ.
Главные тезисы
- Саудовская Аравия проинформировала Иран о нанесенных ударах.
- Эр-Рияд пытался силой остановить иранский террор.
Война на Ближнем Востоке снова обостряется
По словам западных инсайдеров, фактически речь идет о первом прецеденте прямых военных действий королевства на территории Ирана.
Журналисты уже пришли к выводу, что Эр-Рияд становится все смелее и готов давать мощный отпор своему главному региональному врагу.
Как утверждают инсайдеры СМИ, удары, нанесенные ВВС Саудовской Аравии, предположительно, произошли в конце марта. Речь шла о симметричных ответных ударах.
Что важно понимать, на месть врагу также отважились Объединенные Арабские Эмираты. Однако они избрали "ястребиную" тактику, стремясь заставить Иран заплатить высокую цену за свою агрессию.
Стоит также отметить, что официальный Эр-Рияд проинформировал Тегеран о нанесенных ударах — впоследствии стартовало интенсивное дипломатическое взаимодействие, а со стороны Саудовской Аравии прозвучали угрозы касательно дальнейших ответных действий.
