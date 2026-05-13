Саудівська Аравія та ОАЕ завдали масованих ударів по Ірану

Як вдалося дізнатися Reuters від західних та іранських посадовців, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати завдали численних військових ударів по Ірану. Таким чином вони відреагували на атаки іранського режиму по території королівства та ОАЕ.

Війна на Близькому Сході знову загострюється

За словами західних інсайдерів, фактично йдеться про перший прецедент прямих військових дій королівства на території Ірану.

Журналісти вже дійшли висновку, що Ер-Ріяд стає дедалі сміливішим та готовий давати потужну відсіч своєму головному регіональному ворогу.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, удари, яких завдали ВПС Саудівської Аравії, імовірно, відбулися наприкінці березня. Йшлося про саме симетричні удари у відповідь.

Що важливо розуміти, на помсту ворогу також наважилися Об'єднані Арабські Емірати. Однак вони обрали "яструбину" тактику, прагнучи змусити Іран заплатити високу ціну за свою агресію.

Саудівська Аравія, своєю чергою, прагнула запобігти ескалації конфлікту і підтримувала регулярні контакти з Іраном, зокрема через посла Тегерана в Ер-Ріяді.

Варто також зазначити, що офіційний Ер-Ріяд поінформував Тегеран про здійснені удари — згодом стартувала інтенсивна дипломатична взаємодія, а з боку Саудівської Аравії пролунали погрози щодо подальших дій у відповідь.