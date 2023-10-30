Обережно, російські наративи. Що не так із WarMonitor та OSINTdefender

На тлі початку палестинсько-ізраїлської війни американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск порадив своїй 170-мільйонній аудиторії якісні, як він вважає, джерела про війну: акаунти WarMonitor та OSINTdefender. Проте, що важливо розуміти, кожне з них доволі часто поширює не лише фейки, а є антисемітські й проросійські наративи. Ба більше, вони виставляють українців «нацистами» та «військовими злочинцями».

Чому небезпечні акаунти WarMonitor та OSINTdefender

Журналісти неодноразово звертали увагу на те, що WarMonitor вкрай часто публікує відверто антисемітські, антиукраїнські публікації (частина з них вже видалена).

Ба більше, ці розрекламовані Маском акаунти одні з перших поширили дезінформацію про вибухи біля Білого дому у травні 2023 року, яких не було. Ці фейки навіть спровокували обвал індексу Доу-Джонса.

Попри усі скандальні ситуації, обидва акаунти мають «синю галочку» платної підписки на Twitter, а отже — найкращий доступ до аудиторії.

За словами експерта Atlantic Council Digital Forensics Research Lab Емерсона Брукінга, OSINTdefender — «неймовірно токсичний акаунт, що регулярно постить неправдиві та неперевірені дані».

Що стало відомо про зв’язки OSINTdefender з Росією

Варто звернути увагу на те, що цей акаунт вперше був зареєстрований у листопаді 2021 року, коли активно ширилися чутки про майбутнє вторгнення Росії в Україну.

Цей канал пов’язаний із сервером Discord, який має назву The Defender Dome. Серед його модераторів є, до прикладу, користувач під ніком Saveyourwifi, який репостив опитування, що ставлять під сумнів провину Росії у війні з Україною та воєнних злочинах.

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Згідно з даними Molfar, адміністратором акаунту OSINTdefender є Саймон Андерсон, який мешкає у штаті Джорджия, США. Що цікво, йому лише 24 роки.

З 2016 по 2019 вчився на військового офіцера і 2019 року вступив до лав армії США на посаду радіотехніка у Повітряних силах на військовій базі Феєтвілля.

З травня 2022 року Саймон міг змінити місце служби і несе її у Військово-морських силах США на базі Грейт-Лейкс у штаті Іллінойс.

У багатьох його дописах можна помітити проросійські настрої.

До прикладу, 7 років тому він опублікував фото, де учасники військових навчань тримають стяг РФ.

Тоді ж Саймон оновив свій аватар у Facebook: на зображенні є двоє людей, в одного на камуфляжі видніється георгіївська стрічка.

За його словами, він не хоче поширювати дані із проукраїнських джерел, бо вважає їх “необ’єктивними”.

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OSINTdefender часто або підтримує відверто російську пропаганду, або ж постить антиукраїнські повідомлення: про «нацистську символіку» в армії України, про воєнні злочини, які нібито скоюють українці. У березні 2023 року він опублікував відео начебто українських солдатів, яких росіяни захопили в полон. А коли йому вказали на те, що відео може бути фейком, адже солдати говорять російською, він відповів, що майже все населення України говорить російською. Поширити

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Чому це важливо

В епоху наймасштабнішої інформації війни в історії людства вкрай важливо розуміти, хто нам бреше, а хто говорить правду.

Ілон Маск, який неодноразово виступив з українофобськими заявами та на ділі підтримував армію РФ, вкотре довів, що йому більше не можна довіряти.

Він радить мільйонам людей з різних куточків світу акаунти, які є відверто проросійськими.

Соцмережу Twitter, яку він перейменував на X, він також поступово перетворює на рупор ворожої пропаганди.

Українці повинні залишатися свідомими та завжди шукати першоджерела інформації, а не довіряти сумнівним порадам та заявам людей, які уже давно підтримують Кремль.