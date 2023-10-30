Осторожно, российские нарративы. Что не так с WarMonitor и OSINTdefender

На фоне начала палестино-израильской войны американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск посоветовал своей 170-миллионной аудитории качественные, как он считает, источники информации о войне: аккаунты WarMonitor и OSINTdefender. Однако, что важно понимать, каждый из них часто распространяет не только фейки, а также антисемитские и пророссийские нарративы. Более того, они выставляют украинцев «нацистами» и «военными преступниками».

Почему опасны аккаунты WarMonitor и OSINTdefender

Журналисты неоднократно обращали внимание на то, что WarMonitor очень часто публикует откровенно антисемитские, антиукраинские публикации (часть из них уже удалена).

Более того, эти разрекламированные Маском аккаунты одними из первых распространили дезинформацию о взрывах возле Белого дома в мае 2023 года, которых не было. Эти фейки даже спровоцировали обрушение индекса Доу-Джонса.

Несмотря на все скандальные ситуации, у этих аккаунтов есть «синие галочки» платной подписки на Twitter, а значит, лучший доступ к аудитории.

По словам эксперта Atlantic Council Digital Forensics Research Lab Эмерсона Брукинга, OSINTdefender — «невероятно токсичный аккаунт, который регулярно публикует ложные и непроверенные данные».

Что стало известно о связях OSINTdefender с Россией

Следует обратить внимание на то, что этот аккаунт впервые был зарегистрирован в ноябре 2021 года, когда активно распространялись слухи о предстоящем вторжении России в Украину.

Этот канал связан с сервером Discord, который называется The Defender Dome. Среди его модераторов есть, к примеру, пользователь под ником Saveyourwifi, репостивший опросы, подвергающие сомнению вину России в войне с Украиной и ее военных преступлениях.

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Согласно данным Molfar, администратором аккаунта OSINTdefender является Саймон Андерсон, проживающий в штате Джорджия, США. Что интересно, ему всего 24 года.

С 2016 по 2019 год учился на военного офицера и в 2019 году вступил в ряды армии США на должность радиотехника в Воздушных силах на военной базе Феетвиля.

С мая 2022 года Саймон мог сменить место службы и несет ее в Военно-морских силах США на базе Грейт-Лейкс в штате Иллинойс.

Во многих его сообщениях можно заметить пророссийские настроения.

Например, 7 лет назад он опубликовал фото, где участники военных учений держат флаг РФ.

Тогда же Саймон обновил свой аватар в Facebook: на изображении есть два человека, у одного на камуфляже виднеется георгиевская лента.

По его словам, он не хочет распространять данные из проукраинских источников, потому что считает их "необъективными".

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OSINTdefender часто либо поддерживает откровенно российскую пропаганду, либо публикует антиукраинские сообщения: о «нацистской символике» в армии Украины, о военных преступлениях, якобы совершаемых украинцами. В марте 2023 года он опубликовал видео вроде бы украинских солдат, которых россияне захватили в плен. А когда ему указали на то, что видео может быть фейком, ведь солдаты говорят по-русски, он ответил, что почти все население Украины говорит по-русски. Поделиться

Фото: скриншот

Почему это важно

В эпоху самой масштабной информации войны в истории человечества крайне важно понимать, кто нам лжет, а кто говорит правду.

Илон Маск, неоднократно выступивший с украинофобскими заявлениями и на деле поддерживавший армию РФ, в очередной раз доказал, что ему больше нельзя доверять.

Он советует миллионам людей из разных уголков мира аккаунты, которые являются откровенно пророссийскими.

Соцсеть Twitter, которую он переименовал в X, он также постепенно превращает в рупор вражеской пропаганды.

Украинцы должны оставаться сознательными и всегда искать первоисточники информации, а не доверять сомнительным советам и заявлениям людей, которые уже давно поддерживают Кремль.