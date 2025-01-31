Обмеження на банківські перекази з 1 лютого — що важливо знати
Категорія
Економіка
Дата публікації

Обмеження на банківські перекази з 1 лютого — що важливо знати

НБУ
банківські карти

 Починаючи з 1 лютого в українських банках запрацюють ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами. Ці обмеження будуть поширюватися на клієнтів без підтверджених доходів.

Головні тези:

  • Меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг підписали десятки українських банків, а також платіжні системи.
  • Ліміти на перекази будуть різні для клієнтів різної групи ризику.
  • Банки також встановлять обмеження на кількість рахунків для клієнтів без підтверджених джерел доходів.

Чому НБУ оголосив про нові обмеження

Річ у тім, що минулого місяця кілька великих банків України та асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Нововведення торкнуться винятково тих користувачів банківських послуг, які не можуть підтвердити законність своїх доходів.

Ключові завдання Меморандуму:

  1. боротьба з шахрайськими фінансовими схемами, зокрема, використання "дропів" (клієнти, які за винагороду надають доступ до своїх карток чи рахунків для сумнівних операцій);

  2. зменшення тіньового сектору економіки;

  3. приведення українського банківського сектору до єдиних стандартів та вимог законодавства ЄС.

Варто зазначити, що цей документ уже встигли підписати десятки українських банків, а також 2 платіжні системи, зокрема: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Універсал Банк, Сенс Банк, системи платежів NovaPay, RozetkaPay.

Які обмеження діятимуть з 1 лютого 2025

Нововведення будуть поширюватися не лише на Р2Р-перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами IBAN в національній та іноземній валютах.

Що важливо розуміти, їх вводять для клієнтів без підтверджених доходів, залежно від того, до якої з груп ризику ті належать:

  • клієнти "високої" групи ризику — ліміт 50 тис. грн на місяць;

  • клієнти "середньої та "низької" груп ризику — ліміт 150 тис. грн на місяць (з 1 червня — 100 тис. грн).

Окрім того, наголошується, що кожний банк буде використовувати власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування клієнта.

У НБУ звертають увагу на те, що банки також введуть обмеження на кількість рахунків (кредитні, депозитні та рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються).

Що важливо розуміти, у клієнта без підтверджених джерел доходів може бути не більше 3 рахунків в одній валюті.

Фінансові установи поглиблено вивчатимуть бізнес-діяльність новостворених ФОПів (до 6 місяців) 1 групи оподаткування та проводитимуть моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу. ФОПів на загальній чи спрощеній системи 2-3 груп перевірятимуть за власними критеріями ризик-орієнтованого підходу.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо в Україні запроваджено обмеження переказів з картки на картку — відповідь НБУ
картки
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У НБУ пояснили важливість введення нових обмежень на банківські перекази
банк
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Скасування банківської таємниці. НБУ відповів на заяву глави Мінфіну
НБУ
банківська таємниця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?