Обмеження на банківські перекази з 1 лютого — що важливо знати

Починаючи з 1 лютого в українських банках запрацюють ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами. Ці обмеження будуть поширюватися на клієнтів без підтверджених доходів.

Чому НБУ оголосив про нові обмеження

Річ у тім, що минулого місяця кілька великих банків України та асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Нововведення торкнуться винятково тих користувачів банківських послуг, які не можуть підтвердити законність своїх доходів.

Ключові завдання Меморандуму:

боротьба з шахрайськими фінансовими схемами, зокрема, використання "дропів" (клієнти, які за винагороду надають доступ до своїх карток чи рахунків для сумнівних операцій); зменшення тіньового сектору економіки; приведення українського банківського сектору до єдиних стандартів та вимог законодавства ЄС.

Варто зазначити, що цей документ уже встигли підписати десятки українських банків, а також 2 платіжні системи, зокрема: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Універсал Банк, Сенс Банк, системи платежів NovaPay, RozetkaPay.

Які обмеження діятимуть з 1 лютого 2025

Нововведення будуть поширюватися не лише на Р2Р-перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами IBAN в національній та іноземній валютах.

Що важливо розуміти, їх вводять для клієнтів без підтверджених доходів, залежно від того, до якої з груп ризику ті належать:

клієнти "високої" групи ризику — ліміт 50 тис. грн на місяць;

клієнти "середньої та "низької" груп ризику — ліміт 150 тис. грн на місяць (з 1 червня — 100 тис. грн).

Окрім того, наголошується, що кожний банк буде використовувати власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування клієнта.

У НБУ звертають увагу на те, що банки також введуть обмеження на кількість рахунків (кредитні, депозитні та рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються).

Що важливо розуміти, у клієнта без підтверджених джерел доходів може бути не більше 3 рахунків в одній валюті.