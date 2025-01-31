Ограничения на банковские переводы с 1 февраля — что важно знать
Категория
Экономика
Дата публикации

Ограничения на банковские переводы с 1 февраля — что важно знать

НБУ
банковские карты
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Начиная с 1 февраля, в украинских банках заработают лимиты на переводы денег с карты на карту и по реквизитам. Эти ограничения будут распространяться на клиентов без подтвержденных доходов.

Главные тезисы

  • Меморандум об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг подписали десятки украинских банков, а также платежные системы.
  • Лимиты на переводы будут разными для клиентов разной группы риска.
  • Банки также установят ограничение количества счетов для клиентов без подтвержденных источников доходов.

Почему НБУ объявил о новых ограничениях

Дело в том, что в прошлом месяце несколько крупных банков и ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Нововведения коснутся исключительно пользователей банковских услуг, которые не могут подтвердить законность своих доходов.

Ключевые задачи Меморандума:

  1. борьба с мошенническими финансовыми схемами, в частности, использование "дропов" (клиенты, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим картам или счетам для сомнительных операций);

  2. уменьшение теневого сектора экономики;

  3. приведение украинского банковского сектора к единым стандартам и требованиям законодательства ЕС.

Стоит отметить, что этот документ уже успели подписать десятки украинских банков, а также 2 платежных системы, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Универсал Банк, Сэнс Банк, системы платежей NovaPay, RozetkaPay.

Какие ограничения будут действовать с 1 февраля 2025 года

Нововведения будут распространяться не только на переводы Р2Р, а также на исходные переводы по реквизитам IBAN в национальной и иностранной валютах.

Что важно понимать, их вводят для клиентов без подтвержденных доходов, в зависимости от того, к какой группе риска те относятся:

  • клиенты "высокой" группы риска — лимит 50 тыс. грн в месяц;

  • клиенты "средней и "низкой" групп риска — лимит 150 тыс. грн в месяц (с 1 июня — 100 тыс. грн).

Кроме того, указано, что каждый банк будет использовать свои критерии оценки при открытии счета и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.

В НБУ обращают внимание на то, что банки также введут ограничения на количество счетов (кредитные, депозитные и счета для выплат по госпрограммам не учитываются).

Что важно понимать, у клиента без подтвержденных источников доходов может быть не больше 3 счетов в одной валюте.

Финансовые учреждения будут углубленно изучать бизнес-деятельность вновь созданных ФЛП (до 6 месяцев) 1 группы налогообложения и будут проводить мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода. ФЛПов на общей или упрощенной системе 2-3 групп будут проверять по собственным критериям риск-ориентированного подхода.

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