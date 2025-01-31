Ограничения на банковские переводы с 1 февраля — что важно знать

Начиная с 1 февраля, в украинских банках заработают лимиты на переводы денег с карты на карту и по реквизитам. Эти ограничения будут распространяться на клиентов без подтвержденных доходов.

Почему НБУ объявил о новых ограничениях

Дело в том, что в прошлом месяце несколько крупных банков и ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Нововведения коснутся исключительно пользователей банковских услуг, которые не могут подтвердить законность своих доходов.

Ключевые задачи Меморандума:

борьба с мошенническими финансовыми схемами, в частности, использование "дропов" (клиенты, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим картам или счетам для сомнительных операций); уменьшение теневого сектора экономики; приведение украинского банковского сектора к единым стандартам и требованиям законодательства ЕС.

Стоит отметить, что этот документ уже успели подписать десятки украинских банков, а также 2 платежных системы, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Универсал Банк, Сэнс Банк, системы платежей NovaPay, RozetkaPay.

Какие ограничения будут действовать с 1 февраля 2025 года

Нововведения будут распространяться не только на переводы Р2Р, а также на исходные переводы по реквизитам IBAN в национальной и иностранной валютах.

Что важно понимать, их вводят для клиентов без подтвержденных доходов, в зависимости от того, к какой группе риска те относятся:

клиенты "высокой" группы риска — лимит 50 тыс. грн в месяц;

клиенты "средней и "низкой" групп риска — лимит 150 тыс. грн в месяц (с 1 июня — 100 тыс. грн).

Кроме того, указано, что каждый банк будет использовать свои критерии оценки при открытии счета и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.

В НБУ обращают внимание на то, что банки также введут ограничения на количество счетов (кредитные, депозитные и счета для выплат по госпрограммам не учитываются).

Что важно понимать, у клиента без подтвержденных источников доходов может быть не больше 3 счетов в одной валюте.