Оборонна компанія США виробляє "клон" українського дрона Magura V7 — думка експертів
Категорія
Технології
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Оборонна компанія США виробляє "клон" українського дрона Magura V7 — думка експертів

дрон
Джерело:  Defense Express

Американська оборонна компанія Red Cat та її морський підрозділ Blue Ops розпочали повноцінне серійне виробництво безпілотників Variant 7 (V7), які фактично копіюють український Magura V7. Попри очевидне походження, виробник тепер позиціонує техніку як особистий винахід, повідомляє Defense Express.

Головні тези:

  • Американська оборонна компанія Red Cat розпочала виробництво дронів Variant 7 (V7), схожих на український Magura V7.
  • Виробник підкреслює, що дрони були розроблені та вироблені в США та мають відповідність стандартам національної безпеки.

У США створили копію українського дрона Magura V7

Як зазначив президент підрозділу Баррі Хінклі, цей зразок був розроблений "для масового виробництва і конфігурації, яка відповідає завданням, що стоять перед нашими клієнтами".

Також у релізах компанії постійно підкреслюється, що дрон був "розроблений, побудований та зібраний у Сполучених Штатах".

З боку Defense Express нагадаємо, що морський дрон V7 справедливо можна назвати копією українського Magura V7, принаймні його прототипи/ранні зразки — оскільки коли компанія Red Cat виходила на ринок морських дронів у травні 2025 року, то прямо говорила про співпрацю з виробником, чиї розробки щодня тестують у реальних бойових умовах. А оприлюднені ТТХ морського дрона не залишали жодних сумнівів, що йдеться саме про Magura V7.

На думку експертів, кінцева серійна модифікація все ж може відрізнятися від українського оригіналу через деталі та внутрішнє наповнення.

Наприклад, у Red Cat розповідають, що їхній морський дрон V7 отримав американський комплекс систем автономного управління, контролю, зв’язку та забезпечення виконання завдань, а також деталі, що відповідають внутрішнім стандартам нацбезпеки США.

Водночас зазначається, що американці повністю копіюють український досвід модульності. Зокрема, для протидії далекобійним ударним безпілотникам американський V7 отримає розумну турель Bullfrog. Додатково на дрони інтегрують системи автономного ройового управління від придбаної компанії Apium Swarm Robotics.

За рахунок залучення фірми HADDY та 3D-друку виробник розраховує подвоїти темпи випуску техніки, зазначають аналітики.

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