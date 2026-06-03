Оборонная компания США производит "клон" украинского дрона Magura V7 — мнение экспертов

Американская оборонная компания Red Cat и ее морское подразделение Blue Ops приступили к полноценному серийному производству беспилотников Variant 7 (V7), фактически копирующих украинский Magura V7. Несмотря на очевидное происхождение, производитель теперь позиционирует технику как личное изобретение, сообщает Defense Express.
Главные тезисы
- Американская компания Red Cat запустила серийное производство дронов Variant 7 (V7), которые похожи на украинский Magura V7, вызвав споры в оборонной общественности.
- Несмотря на утверждения производителя о национальной разработке дронов, многие эксперты считают, что American V7 в значительной степени копия украинского Magura V7.
В США создали копию украинского дрона Magura V7
Как отметил президент подразделения Барри Хинкли, этот образец был разработан "для массового производства и конфигурации, отвечающей задачам, стоящим перед нашими клиентами".
Также в релизах компании постоянно подчеркивается, что дрон был "разработан, построен и собран в Соединенных Штатах".
По мнению экспертов, конечная серийная модификация все же может отличаться от украинского оригинала из-за деталей и внутреннего наполнения.
К примеру, в Red Cat рассказывают, что их морской дрон V7 получил американский комплекс систем автономного управления, контроля, связи и обеспечения выполнения задач, а также детали, отвечающие внутренним стандартам нацбезопасности США.
В то же время, американцы полностью копируют украинский опыт модульности. В частности, для противодействия дальнобойным ударным беспилотникам американский V7 получит разумную турель Bullfrog. Вдобавок на дроны интегрируют системы автономного роевого управления от приобретенной компании Apium Swarm Robotics.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-