Оборонний завод у російській Тулі зупинив роботу внаслідок атаки дронів

Дрони двічі за три дні атакували оборонний завод у Тулі. Підприємство зупинило роботу.

Оборонний завод у російській Тулі перестав працювати

За даними джерел опозиційного видання ASTRA в екстрених службах регіону, 18 червня п'ять безпілотників атакували АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені ім. академіка О.Г. Шипунова» в Тулі, яке займається розробкою високоточної керованої зброї.

У результаті було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. Відбулася пожежа площею 400 кв.

Друга атака відбулася у ніч проти 20 червня. Один безпілотник потрапив до ангара для завантаження готової продукції. За даними ASTRA, там пошкоджено дах та стіни.

Роботу підприємства зупинено.

Раніше Міноборони РФ прозвітувало про збиття трьох БпЛА над Тульською областю цієї ночі.

Акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова» — проєктно-конструкторське бюро, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ та ВКС, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення. Поширити

Входить до складу холдингової компанії НВО «Високоточні комплекси» Держкорпорації «Ростех». У липні 2014 року підприємство було включено до експортного списку санкцій США. У лютому 2020 року підприємство включено до блокуючого списку санкцій США. 18 грудня 2023 року, через вторгнення Росії в Україну, бюро включено до списку санкцій країн Євросоюзу.