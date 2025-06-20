Оборонный завод в российской Туле остановил работу в результате атаки дронов

Дроны дважды за три дня атаковали оборонный завод в Туле. Предприятие остановило работу.
Главные тезисы
- Дроны атаковали оборонный завод в Туле дважды за три дня, вызвав повреждения зданий и остановку работы предприятия.
- Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова, специализирующееся на высокоточном оружии, стало жертвой атаки дронов.
- Ущерб инфраструктуре завода вынудил остановить производство, что имеет серьезные последствия для оборонной промышленности России.
Оборонный завод в российской Туле перестал работать
По данным источников оппозиционного издания ASTRA в экстренных службах региона, 18 июня пять беспилотников атаковали АО «Конструкторское бюро приборостроения имени им. академика О.Г. Шипунова» в Туле, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия.
В результате было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание.
Вторая атака произошла в ночь на 20 июня. Один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции. По данным ASTRA, там повреждены крыша и стены.
Работа предприятия остановлена.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитии трех БпЛА над Тульской областью этой ночью.
Входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». В июле 2014 года предприятие было включено в экспортный список санкций США. В феврале 2020 года предприятие включено в блокирующий список санкций США. 18 декабря 2023, из-за вторжения России в Украину, бюро включено в список санкций стран Евросоюза.
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