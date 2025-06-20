Оборонный завод в российской Туле остановил работу в результате атаки дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Оборонный завод в российской Туле остановил работу в результате атаки дронов

Тула
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Источник:  online.ua

Дроны дважды за три дня атаковали оборонный завод в Туле. Предприятие остановило работу.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали оборонный завод в Туле дважды за три дня, вызвав повреждения зданий и остановку работы предприятия.
  • Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова, специализирующееся на высокоточном оружии, стало жертвой атаки дронов.
  • Ущерб инфраструктуре завода вынудил остановить производство, что имеет серьезные последствия для оборонной промышленности России.

Оборонный завод в российской Туле перестал работать

По данным источников оппозиционного издания ASTRA в экстренных службах региона, 18 июня пять беспилотников атаковали АО «Конструкторское бюро приборостроения имени им. академика О.Г. Шипунова» в Туле, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия.

В результате было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание.

Вторая атака произошла в ночь на 20 июня. Один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции. По данным ASTRA, там повреждены крыша и стены.

Работа предприятия остановлена.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитии трех БпЛА над Тульской областью этой ночью.

Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" — проектно-конструкторское бюро, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, быстрострельной орудий и боевой.

Входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». В июле 2014 года предприятие было включено в экспортный список санкций США. В феврале 2020 года предприятие включено в блокирующий список санкций США. 18 декабря 2023, из-за вторжения России в Украину, бюро включено в список санкций стран Евросоюза.

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