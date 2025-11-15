Обсяги торгівлі між Росією та Китаєм значно скоротилися

Протягом поточного року обсяги торгівлі між країною-агресоркою РФ та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США. Що важливо розуміти, це на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Росія стає все більш залежною від Китаю

Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, цьогоріч скоротився не лише експорт КНР до Росії — на 11,3 % (до 73,6 млрд дол.), а також і російські постачання до Китаю — на 7,7 % (до 90 млрд дол.).

Головна причина таких тенденцій — здешевлення енергоносіїв.

Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень–вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд дол. Експорт нафти впав на 8,1 % у фізичних обсягах і на 21 % у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Є також інша причина. Насамперед йдеться про перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. СЗР фіксує падіння попиту аж на 56 %.

Додаткових проблем додали і логістичні збої.

На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до рф зросла: залізницею — на 25 % (до 5 тис. дол.), автотранспортом — на 35 % (до 15 тис. дол. за 20-тонну фуру).

Окрім того, повідомляється, що частина морських операторів скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.