Протягом поточного року обсяги торгівлі між країною-агресоркою РФ та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США. Що важливо розуміти, це на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Головні тези:
- Російська економіка давно потрапила у залежність від Китаю.
- Здешевлення російських енергоносіїв стало головним фактором загострення ситуації.
Росія стає все більш залежною від Китаю
Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, цьогоріч скоротився не лише експорт КНР до Росії — на 11,3 % (до 73,6 млрд дол.), а також і російські постачання до Китаю — на 7,7 % (до 90 млрд дол.).
Головна причина таких тенденцій — здешевлення енергоносіїв.
Є також інша причина. Насамперед йдеться про перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. СЗР фіксує падіння попиту аж на 56 %.
Додаткових проблем додали і логістичні збої.
Окрім того, повідомляється, що частина морських операторів скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.
