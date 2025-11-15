Объемы торговли между РФ и Китаем значительно сократились

В текущем году объемы торговли между страной-агрессорой РФ и Китаем сократились до 163,6 млрд дол. США. Что важно понимать, это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Россия становится все больше зависимой от Китая

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, в этом году сократился не только экспорт КНР в Россию — на 11,3% (до 73,6 млрд долл.), а также и российские поставки в Китай — на 7,7% (до 90 млрд долл.).

Главная причина таких тенденций — удешевление энергоносителей.

Стоимость российского энергетического экспорта в Китай за январь-сентябрь снизилась на 18,9% или на 14 млрд дол. Экспорт нефти упал на 8,1% в физических объемах и на 21% в денежном выражении из-за снижения цены на Brent. Поделиться

Есть и другая причина. В первую очередь речь идет о перенасыщении российского рынка китайскими автомобилями. СВЗ фиксирует падение спроса на 56%.

Дополнительные проблемы добавили и логистические сбои.

На китайско-казахстанской границе осенью образовались очереди грузовиков, а стоимость перевозок из КНР в РФ выросла: по железной дороге — на 25 % (до 5 тыс. долл.), автотранспортом — на 35 % (до 15 тыс. долл. за 20-тонную фуру). Поделиться

Кроме того, сообщается, что часть морских операторов сократили рейсы в российские порты из-за финансовых ограничений.