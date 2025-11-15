В текущем году объемы торговли между страной-агрессорой РФ и Китаем сократились до 163,6 млрд дол. США. Что важно понимать, это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Главные тезисы
- Российская экономика давно попала в зависимость от Китая.
- Удешевление российских энергоносителей стало главным фактором обострения ситуации.
Россия становится все больше зависимой от Китая
Согласно данным Службы внешней разведки Украины, в этом году сократился не только экспорт КНР в Россию — на 11,3% (до 73,6 млрд долл.), а также и российские поставки в Китай — на 7,7% (до 90 млрд долл.).
Главная причина таких тенденций — удешевление энергоносителей.
Есть и другая причина. В первую очередь речь идет о перенасыщении российского рынка китайскими автомобилями. СВЗ фиксирует падение спроса на 56%.
Дополнительные проблемы добавили и логистические сбои.
Кроме того, сообщается, что часть морских операторов сократили рейсы в российские порты из-за финансовых ограничений.
