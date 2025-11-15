Объемы торговли между РФ и Китаем значительно сократились
Категория
Экономика
Дата публикации

Объемы торговли между РФ и Китаем значительно сократились

Служба внешней разведки Украины
Россия становится все более зависимой от Китая
Читати українською

В текущем году объемы торговли между страной-агрессорой РФ и Китаем сократились до 163,6 млрд дол. США. Что важно понимать, это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Главные тезисы

  • Российская экономика давно попала в зависимость от Китая.
  • Удешевление российских энергоносителей стало главным фактором обострения ситуации.

Россия становится все больше зависимой от Китая

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, в этом году сократился не только экспорт КНР в Россию — на 11,3% (до 73,6 млрд долл.), а также и российские поставки в Китай — на 7,7% (до 90 млрд долл.).

Главная причина таких тенденций — удешевление энергоносителей.

Стоимость российского энергетического экспорта в Китай за январь-сентябрь снизилась на 18,9% или на 14 млрд дол. Экспорт нефти упал на 8,1% в физических объемах и на 21% в денежном выражении из-за снижения цены на Brent.

Есть и другая причина. В первую очередь речь идет о перенасыщении российского рынка китайскими автомобилями. СВЗ фиксирует падение спроса на 56%.

Дополнительные проблемы добавили и логистические сбои.

На китайско-казахстанской границе осенью образовались очереди грузовиков, а стоимость перевозок из КНР в РФ выросла: по железной дороге — на 25 % (до 5 тыс. долл.), автотранспортом — на 35 % (до 15 тыс. долл. за 20-тонную фуру).

Кроме того, сообщается, что часть морских операторов сократили рейсы в российские порты из-за финансовых ограничений.

Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США и Китай решили установить прямую военную связь
О чем договорились США и Китай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Китай атакует Тайвань — данные инсайдеров
Что известно о планах Китая
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай формирует собственный "теневой флот" — какая цель
Что известно о планах Китая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?