В ОБСЄ обрали Мальту країною, яка буде головувати в організації наступного року, а також продовжили мандат трьох ключових посадовців після багатомісячного блокування з боку Росії.
В ОБСЄ домовилися про компроміс з Москвою
Цю інформацію уже офіційно підтвердив чинний голова організації, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.
За словами чинного головуючого в ОБСЄ Буяра Османі, останні ухвалені рішення є прикладом важливості і ефективності досягнення згоди шляхом переговорів і компромісу “заради спільних цілей і завдань".
Що відомо про останні провокації Росії в ОБСЄ
Як уже згадувалося раніше, країна-агресорка протягом багатьох місяців перешкоджала повноцінній роботі ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою.
Ба більше, скандальний глава МЗС РФ Сергій Лавров навіть погрожував, щоб остаточно заблокує діяльність організації.
Враховуючи той факт, що в ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватись консенсусом, через погрози Кремля інші країни змушені були піти на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-