В ОБСЄ обрали Мальту країною, яка буде головувати в організації наступного року, а також продовжили мандат трьох ключових посадовців після багатомісячного блокування з боку Росії.

В ОБСЄ домовилися про компроміс з Москвою

Цю інформацію уже офіційно підтвердив чинний голова організації, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Мальта головуватиме в організації у 2024 році, а також затверджено продовження повноважень генеральної секретарки Хельги Шмід, представниці з питань свободи ЗМІ Терези Рібейру та верховного комісара у справах національних меншин Кайрата Абдрахманова до вересня 2024 року. Поширити

За словами чинного головуючого в ОБСЄ Буяра Османі, останні ухвалені рішення є прикладом важливості і ефективності досягнення згоди шляхом переговорів і компромісу “заради спільних цілей і завдань".

Попри наші відмінності і розбіжності, ми продемонстрували стратегічне бачення, яке є дуже важливим для продовження наших конструктивних зусиль, спрямованих на реалізацію і застосування конкурентних переваг ОБСЄ через роботу її виконавчих структур на благо всіх наших народів, – заявив він. Поширити

Що відомо про останні провокації Росії в ОБСЄ

Як уже згадувалося раніше, країна-агресорка протягом багатьох місяців перешкоджала повноцінній роботі ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою.

Ба більше, скандальний глава МЗС РФ Сергій Лавров навіть погрожував, щоб остаточно заблокує діяльність організації.

Враховуючи той факт, що в ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватись консенсусом, через погрози Кремля інші країни змушені були піти на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.