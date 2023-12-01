ОБСЕ продолжит свое существование ценой уступок России

В ОБСЕ избрали Мальту страной, которая будет председательствовать в организации в следующем году, а также продлили мандат трех ключевых чиновников после многомесячного блокирования со стороны России.
В ОБСЕ договорились о компромиссе с Москвой
Эту информацию уже официально подтвердил действующий глава организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
По словам действующего главы ОБСЕ Буяра Османи, последние принятые решения являются примером важности и эффективности достижения согласия путем переговоров и компромисса "ради общих целей и задач".
Что известно о последних провокациях России в ОБСЕ
Как уже упоминалось ранее, страна-агрессорка на протяжении многих месяцев препятствовала полноценной работе ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством.
Более того, скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров даже угрожал, что окончательно заблокирует деятельность организации.
Учитывая тот факт, что в ОБСЕ все решения должны быть приняты консенсусом, из-за угроз Кремля другие страны вынуждены были пойти на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась.
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