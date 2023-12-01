ОБСЕ продолжит свое существование ценой уступок России
Категория
Мир
Дата публикации

ОБСЕ продолжит свое существование ценой уступок России

ОБСЕ
Сергей Лавров
Читати українською

В ОБСЕ избрали Мальту страной, которая будет председательствовать в организации в следующем году, а также продлили мандат трех ключевых чиновников после многомесячного блокирования со стороны России.

В ОБСЕ договорились о компромиссе с Москвой

Эту информацию уже официально подтвердил действующий глава организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Мальта будет председательствовать в организации в 2024 году, а также утверждено продление полномочий генерального секретаря Хельги Шмид, представительницы по свободе СМИ Весы Рибейру и верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова до сентября 2024 года.

По словам действующего главы ОБСЕ Буяра Османи, последние принятые решения являются примером важности и эффективности достижения согласия путем переговоров и компромисса "ради общих целей и задач".

Несмотря на наши различия и разногласия, мы продемонстрировали стратегическое видение, которое очень важно для продолжения наших конструктивных усилий, направленных на реализацию и применение конкурентных преимуществ ОБСЕ через работу ее исполнительных структур во благо всех наших народов, – заявил он.

Что известно о последних провокациях России в ОБСЕ

Как уже упоминалось ранее, страна-агрессорка на протяжении многих месяцев препятствовала полноценной работе ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством.

Более того, скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров даже угрожал, что окончательно заблокирует деятельность организации.

Учитывая тот факт, что в ОБСЕ все решения должны быть приняты консенсусом, из-за угроз Кремля другие страны вынуждены были пойти на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Во время выступления Лаврова в ОБСЕ из зала вышли ряд делегатов — видео
Сергей Лавров
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лавров безапелляционно заявил о грядущем развале ОБСЕ
Сергей Лавров
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава ОБСЕ выступил с резким заявлением касательно исключения РФ
Буяр Османи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.