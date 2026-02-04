Обстріл Дружківки Росією — кількість поранених стрімко зросла

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

7 загиблих і 15 поранених — такі попередні наслідки удару по Дружківці… Загинули щонайменше семеро людей від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей від 50 до 72 років.