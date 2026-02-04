Обстріл Дружківки Росією — кількість поранених стрімко зросла
Обстріл Дружківки Росією — кількість поранених стрімко зросла

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Дружківка

Кількість поранених у Дружківці Донецької області після обстрілу росіянами ринку зросла до 15, семеро загиблих. Попередньо відомо, що окупанти обстріляли населений пункт із РСЗВ “Смерч”.

Головні тези:

  • Після обстрілу ринку в Дружківці Росією кількість поранених зростає, досягаючи 15 осіб, загинуло 7 людей.
  • Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, а всі наслідки цього жахливого злочину документуються для подальшого розслідування та покарання винних.

У Дружківці вже 15 поранених унаслідок обстрілу РФ

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

7 загиблих і 15 поранених — такі попередні наслідки удару по Дружківці… Загинули щонайменше семеро людей від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей від 50 до 72 років.

Він нагадав, що сьогодні вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами ринок у Дружківці.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби. Усі наслідки цього злочину ретельно документуємо. За все будуть відповідати!

