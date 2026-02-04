Обстрел Дружковки Россией — количество раненых стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Обстрел Дружковки Россией — количество раненых стремительно возросло

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Дружковка
Читати українською

Число раненых в Дружковке Донецкой области после обстрела россиянами рынка возросло до 15, семеро погибших. Предварительно известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч".

Главные тезисы

  • Эскалация конфликта: после обстрела рынка в Дружковке численность пострадавших быстро возросла.
  • Трагические последствия: семь человек погибли, пятнадцать получили ранения в результате нападения России.

В Дружковке уже 15 раненых в результате обстрела РФ

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

7 погибших и 15 раненых — таковы предварительные последствия удара по Дружковке… Погибли по меньшей мере семь человек от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек от 50 до 72 лет.

Он напомнил, что сегодня утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами рынок в Дружковке.

Все раненые получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают все ответственные службы. Все последствия этого преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ атаковали Донецкую область авиабомбами. Есть погибшая
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Войска РФ атаковали Донецкую область авиабомбами. Есть погибшая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила пять авиабомб на Донецкую область. Есть раненые
Полиция Донецкой области
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?