Обстрел Дружковки Россией — количество раненых стремительно возросло

Число раненых в Дружковке Донецкой области после обстрела россиянами рынка возросло до 15, семеро погибших. Предварительно известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч".
Главные тезисы
- Эскалация конфликта: после обстрела рынка в Дружковке численность пострадавших быстро возросла.
- Трагические последствия: семь человек погибли, пятнадцать получили ранения в результате нападения России.
В Дружковке уже 15 раненых в результате обстрела РФ
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
7 погибших и 15 раненых — таковы предварительные последствия удара по Дружковке… Погибли по меньшей мере семь человек от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек от 50 до 72 лет.
Он напомнил, что сегодня утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами рынок в Дружковке.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-