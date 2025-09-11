Обстріл Сум. Дрон РФ поцілив по історичному Свято-Воскресенському собору

У центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста — Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. При цьому там було чимало парафіян, тривала літургія.

Дрон РФ атакував історичний Свято-Воскресенський собор у Сумах

Про це повідомляє голова Сумської ОДА — начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

При черговій атаці РФ ворожий безпілотник влучив у собор — символ міста в центрі Сум.

Внаслідок удару російського дрона є пошкодження.

Він додав, що на місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території.

Крім того, очільник ОВА нагадав, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ:

найстаріша кам'яна будівля Сум;

пам'ятка архітектури національного значення.

Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини.

Дещо згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто, на щастя, не постраждав.

Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто — ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі.

Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що під час ворожої атаки по центру Сум "у Свято-Воскресенському кафедральному соборі було чимало парафіян".

Тривала літургія, люди стояли в молитві... Але ж, не забуваймо, що наш храм, — то фортеця! Не зможуть нас здолати, — зацитував посадовець Владику Мефодія.

За його словами, ніхто з вірян не постраждав.