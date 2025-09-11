Обстріл Сум. Дрон РФ поцілив по історичному Свято-Воскресенському собору

У центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста — Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. При цьому там було чимало парафіян, тривала літургія.
Головні тези:
- Атака ворожого дрона на історичний Свято-Воскресенський собор у Сумах є свідченням цинічних злочинів Росії проти цивільних та культурних цінностей.
- Свято-Воскресенський кафедральний собор в Сумах є найстарішою кам'яною будівлею та пам'яткою архітектури національного значення.
- Під час ворожої атаки на центр Сум у соборі було чимало парафіян, але за даними владики Мефодія ніхто з вірян не постраждав.
Дрон РФ атакував історичний Свято-Воскресенський собор у Сумах
Про це повідомляє голова Сумської ОДА — начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
При черговій атаці РФ ворожий безпілотник влучив у собор — символ міста в центрі Сум.
Внаслідок удару російського дрона є пошкодження.
Він додав, що на місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території.
Крім того, очільник ОВА нагадав, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ:
найстаріша кам'яна будівля Сум;
пам'ятка архітектури національного значення.
Дещо згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто, на щастя, не постраждав.
Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто — ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі.
Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що під час ворожої атаки по центру Сум "у Свято-Воскресенському кафедральному соборі було чимало парафіян".
За його словами, ніхто з вірян не постраждав.
