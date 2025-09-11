Обстрел Сум. Дрон РФ попал в исторический Свято-Воскресенский собор
Обстрел Сум. Дрон РФ попал в исторический Свято-Воскресенский собор

В центре Сум вражеский беспилотник попал в символ города — Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. При этом там было немало прихожан, продолжалась литургия.

  • Свято-Воскресенский кафедральный собор в Сумах - старейшее каменное здание и памятник архитектуры национального значения.
  • Очередная атака вражеского дрона на исторический памятник города вызвала повреждения, но никто из прихожан не пострадал.
  • Циничные преступления России продолжаются против гражданских и культурных ценностей, подтверждением чего стал обстрел Свято-Воскресенского собора в Сумах.

Дрон РФ атаковал исторический Свято-Воскресенский собор в Сумах

Об этом сообщает глава Сумской ОГА — начальник областной военной администрации Олег Григоров.

При очередной атаке РФ вражеский беспилотник попал в собор — символ города в центре Сум.

В результате удара российского дрона есть повреждения.

Он добавил, что на месте работают все необходимые службы. Продолжается обследование территории.

Кроме того, глава ОВА напомнил, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ВЦУ:

  • старейшее каменное здание Сум;

  • памятник архитектуры национального значения.

Атака по такой святыне — еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданского и культурного наследия.

Немного погодя начальник ОВА сообщил, что в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто, к счастью, не пострадал.

По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто ни работники и посетители собора, ни прохожие.

Между тем, начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что во время вражеской атаки по центру Сум "в Свято-Воскресенском кафедральном соборе было немало прихожан".

Продолжилась литургия, люди стояли в молитве... Но, не забывайте, что наш храм — это крепость! Не смогут нас одолеть, — сказал чиновник Владыку Мефодия.

По его словам, никто из верующих не пострадал.

