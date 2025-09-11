Обстрел Сум. Дрон РФ попал в исторический Свято-Воскресенский собор

В центре Сум вражеский беспилотник попал в символ города — Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. При этом там было немало прихожан, продолжалась литургия.
Главные тезисы
- Свято-Воскресенский кафедральный собор в Сумах - старейшее каменное здание и памятник архитектуры национального значения.
- Очередная атака вражеского дрона на исторический памятник города вызвала повреждения, но никто из прихожан не пострадал.
- Циничные преступления России продолжаются против гражданских и культурных ценностей, подтверждением чего стал обстрел Свято-Воскресенского собора в Сумах.
Дрон РФ атаковал исторический Свято-Воскресенский собор в Сумах
Об этом сообщает глава Сумской ОГА — начальник областной военной администрации Олег Григоров.
При очередной атаке РФ вражеский беспилотник попал в собор — символ города в центре Сум.
В результате удара российского дрона есть повреждения.
Он добавил, что на месте работают все необходимые службы. Продолжается обследование территории.
Кроме того, глава ОВА напомнил, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ВЦУ:
старейшее каменное здание Сум;
памятник архитектуры национального значения.
Немного погодя начальник ОВА сообщил, что в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто, к счастью, не пострадал.
По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто ни работники и посетители собора, ни прохожие.
Между тем, начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что во время вражеской атаки по центру Сум "в Свято-Воскресенском кафедральном соборе было немало прихожан".
По его словам, никто из верующих не пострадал.
