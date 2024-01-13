Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне прибуде до Києва

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 13 січня вирушить до Києва. Це його перший офіційний візит в Україну.

Що відомо про візит очільника МЗС Франції до України

Про візит Стафана Сежурне повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції.

Стефан Сежурне 13 січня 2024 року вирушить у свій перший закордонний візит до Києва, щоб підтвердити нашу незмінну підтримку України в Європі, — йдеться у повідомленні. Поширити

#Ukraine | @steph_sejourne se rendra pour sa première visite à l'étranger à Kiev, le 13 janvier 2024, pour rappeler notre soutien durable à 🇺🇦 en Européens.



➡️ https://t.co/7KV6xQmj58 pic.twitter.com/Odern64i5i — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 12, 2024

Зміна премʼєра у Франції

Попередня прем'єрка Елізабет Борн напередодні пішла у відставку. Вона перебувала на посаді з травня 2022-го, а до того була міністеркою з питань праці.

11 січня новопризначений очільник уряду Франції Ґабріель Атталь оголосив новий склад Кабінету міністрів. Зокрема Міністерство закордонних справ країни очолив Стефан Сежурне замість Катрін Колонни.

Вважається, що зміна прем'єр-міністра — це спроба президента Емманюеля Макрона перезавантажити уряд перед виборами до Європарламенту, які відбудуться в червні.

Також відставка попередньої прем'єрки припадає на останні приготування перед Олімпійськими іграми в Парижі, що відбудуться цього літа.

Це (призначення нового прем'єр-міністра — ред.) свідчить про бажання Макрона спробувати вийти за рамки торішніх непопулярних пенсійної та імміграційної реформ і покращити шанси своєї партії на червневому голосуванні в ЄС, — пише агентство Reuters. Поширити

Опитування громадської думки показують, що партія Макрона відстає від партії ультраправої Марін Ле Пен приблизно на 8-10%.