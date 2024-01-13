Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне прибуде до Києва

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 13 січня вирушить до Києва. Це його перший офіційний візит в Україну.
Що відомо про візит очільника МЗС Франції до України
Про візит Стафана Сежурне повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції.
Зміна премʼєра у Франції
Попередня прем'єрка Елізабет Борн напередодні пішла у відставку. Вона перебувала на посаді з травня 2022-го, а до того була міністеркою з питань праці.
11 січня новопризначений очільник уряду Франції Ґабріель Атталь оголосив новий склад Кабінету міністрів. Зокрема Міністерство закордонних справ країни очолив Стефан Сежурне замість Катрін Колонни.
Вважається, що зміна прем'єр-міністра — це спроба президента Емманюеля Макрона перезавантажити уряд перед виборами до Європарламенту, які відбудуться в червні.
Також відставка попередньої прем'єрки припадає на останні приготування перед Олімпійськими іграми в Парижі, що відбудуться цього літа.
Опитування громадської думки показують, що партія Макрона відстає від партії ультраправої Марін Ле Пен приблизно на 8-10%.
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