Новоназначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 13 января отправится в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.

Что известно о визите главы МИД Франции в Украину

О визите Стафана Сежурне сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Стефан Сежурне 13 января 2024 отправится в свой первый зарубежный визит в Киев, чтобы подтвердить нашу неизменную поддержку Украины в Европе, — говорится в сообщении. Поделиться

#Ukraine | @steph_sejourne se rendra pour sa première visite à l'étranger à Kiev, le 13 janvier 2024, pour rappeler notre soutien durable à 🇺🇦 en Européens.



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Смена премьера во Франции

Предыдущий премьер Элизабет Борн накануне ушел в отставку. Она занимала должность с мая 2022-го, а до этого была министершей по вопросам труда.

11 января новоназначенный глава правительства Франции Габриэль Атталь объявил новый состав Кабинета министров. В частности, Министерство иностранных дел страны возглавил Стефан Сежурное вместо Катрин Колонны.

Считается, что смена премьер-министра — это попытка президента Эмманюэля Макрона перезагрузить правительство перед состоявшимися в июне выборами в Европарламент.

Также отставка предыдущего премьера приходится на последние приготовления перед предстоящими этим летом Олимпийскими играми в Париже.

Это (назначение нового премьер-министра — ред.) свидетельствует о желании Макрона попытаться выйти за рамки прошлогодних непопулярных пенсионных и иммиграционных реформ и улучшить шансы своей партии на июньском голосовании в ЕС, — пишет агентство Reuters. Поделиться

Опросы общественного мнения показывают, что партия Макрона отстает от партии ультраправой Марин Ле Пен примерно на 8-10%.