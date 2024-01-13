Новоназначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 13 января отправится в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.
Что известно о визите главы МИД Франции в Украину
О визите Стафана Сежурне сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.
Смена премьера во Франции
Предыдущий премьер Элизабет Борн накануне ушел в отставку. Она занимала должность с мая 2022-го, а до этого была министершей по вопросам труда.
11 января новоназначенный глава правительства Франции Габриэль Атталь объявил новый состав Кабинета министров. В частности, Министерство иностранных дел страны возглавил Стефан Сежурное вместо Катрин Колонны.
Считается, что смена премьер-министра — это попытка президента Эмманюэля Макрона перезагрузить правительство перед состоявшимися в июне выборами в Европарламент.
Также отставка предыдущего премьера приходится на последние приготовления перед предстоящими этим летом Олимпийскими играми в Париже.
Опросы общественного мнения показывают, что партия Макрона отстает от партии ультраправой Марин Ле Пен примерно на 8-10%.
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