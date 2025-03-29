Очільник Пентагону Гегсет запрошує своїх родичів на закриті зустрічі з іноземними військовими

Міністр оборони США Піт Гегсет брав свою дружину, колишню продюсерку Fox News Дженніфер Гегсет, та рідного брата Філіпа на кілька зустрічей з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація.
Головні тези:
- Піт Гегсет запрошував свою дружину та брата на зустрічі з іноземними колегами в Пентагоні, порушуючи протокол та викликаючи обурення співробітників.
- Присутність родичів на конфіденційних зустрічах у штаб-квартирі НАТО та в Пентагоні порушила принципи безпеки та викликала негативну реакцію учасників.
- Питання щодо допуску Дженніфер Гегсет до секретної інформації, яка обговорювалася на зустрічах, залишаються відкритими, що створює загрозу для безпеки та довіри.
Гегсет приводить родичів на зустрічі, де обговорюється конфіденційна інформація
Відомо, що Дженніфер Гегсет була присутня на лютневій зустрічі міністрів оборони у штаб-квартирі НАТО, під час якої також засідала Контактна група з питань оборони України.
За словами співрозмовників WSJ, деякі іноземні учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер Гегсет; інші були здивовані її присутністю, але не висловили відкритих заперечень.
Хоча Гегсет має повноваження надати стороннім певний рівень допуску до секретної інформації, яка обговорюється на зустрічах з іноземними колегами, незрозуміло, чи зробив він його для дружини.
Джерела видання в Пентагоні підтвердили, що Дженніфер Гегсет не є співробітницею Міністерства оборони США. А речник Пентагону Шон Парнелл відповів WSJ, що "мені цілком зрозуміло, що ваша історія буде сповнена неточностей і не буде написана добросовісно".
Молодший брат Гегсета Філіп, який продюсує консервативні подкасти й нещодавно став працювати в Міністерстві внутрішньої безпеки США, також супроводжує очільника Пентагону в деяких зустрічах.
Обоє разом їздили до Гуантанамо в лютому, а нині перебувають у турне азійськими союзниками США.
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