Глава Пентагона Гегсет приглашает своих родственников на закрытые встречи с иностранными военными

Министр обороны США Пит Гегсет брал свою жену, бывшую продюсерку Fox News Дженнифер Гегсет и родного брата Филиппа на несколько встреч с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация.
Главные тезисы
- Пит Гегсет приглашает своих родственников на встречи с иностранными коллегами, где обсуждается конфиденциальная информация, нарушая протокол и вызывая возмущение сотрудников.
- Специалисты обеспокоены возможными нарушениями безопасности и доверия, связанными с участием Дженнифер Гегсет и Филиппа Гегсета на конфиденциальных встречах, где обсуждается секретная информация.
Гегсет приводит родственников на встречи, где обсуждается конфиденциальная информация
Известно, что Дженнифер Гегсет присутствовала на февральской встрече министров обороны в штаб-квартире НАТО, во время которой также заседала Контактная группа по обороне Украины.
По словам собеседников WSJ, некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Гегсет; другие были удивлены ее присутствием, но не выразили открытых возражений.
Хотя Гегсет имеет полномочия предоставить посторонним определенный уровень допуска к секретной информации, которая обсуждается на встречах с иностранными коллегами, неясно, сделал ли он его женой.
Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Гегсет не является сотрудницей Министерства обороны США. А спикер Пентагона Шон Парнелл ответил WSJ, что "мне вполне понятно, что ваша история будет полна неточностей и не будет написана добросовестно".
Младший брат Гегсета Филипп, продюсирующий консервативные подкасты и недавно ставший работать в Министерстве внутренней безопасности США, также сопровождает главу Пентагона в некоторых встречах.
Оба вместе ездили в Гуантанамо в феврале, а ныне находятся в турне по азиатским союзникам США.
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