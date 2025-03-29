Глава Пентагона Гегсет приглашает своих родственников на закрытые встречи с иностранными военными
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Пентагона Гегсет приглашает своих родственников на закрытые встречи с иностранными военными

Гегсет
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Министр обороны США Пит Гегсет брал свою жену, бывшую продюсерку Fox News Дженнифер Гегсет и родного брата Филиппа на несколько встреч с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация.

Главные тезисы

  • Пит Гегсет приглашает своих родственников на встречи с иностранными коллегами, где обсуждается конфиденциальная информация, нарушая протокол и вызывая возмущение сотрудников.
  • Специалисты обеспокоены возможными нарушениями безопасности и доверия, связанными с участием Дженнифер Гегсет и Филиппа Гегсета на конфиденциальных встречах, где обсуждается секретная информация.

Гегсет приводит родственников на встречи, где обсуждается конфиденциальная информация

Известно, что Дженнифер Гегсет присутствовала на февральской встрече министров обороны в штаб-квартире НАТО, во время которой также заседала Контактная группа по обороне Украины.

Супругу главы Минобороны США также заметили на встрече 6 марта в Пентагоне с министром обороны Великобритании Джоном Гили и главой Генштаба Британии адмиралом Тони Радакином.

По словам собеседников WSJ, некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Гегсет; другие были удивлены ее присутствием, но не выразили открытых возражений.

Хотя Гегсет имеет полномочия предоставить посторонним определенный уровень допуска к секретной информации, которая обсуждается на встречах с иностранными коллегами, неясно, сделал ли он его женой.

Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Гегсет не является сотрудницей Министерства обороны США. А спикер Пентагона Шон Парнелл ответил WSJ, что "мне вполне понятно, что ваша история будет полна неточностей и не будет написана добросовестно".

Младший брат Гегсета Филипп, продюсирующий консервативные подкасты и недавно ставший работать в Министерстве внутренней безопасности США, также сопровождает главу Пентагона в некоторых встречах.

Оба вместе ездили в Гуантанамо в феврале, а ныне находятся в турне по азиатским союзникам США.

Сообщение WSJ появилось на фоне повышенного внимания к роли Пита Гегсета в чате в мессенджере Signal, где распространялись оперативные данные о военной операции США в Йемене — и куда был ошибочно добавлен журналист The Atlantic.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Пит Хегсет возглавил Пентагон. Как он относится к Украине
Хегсет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона Гегсет сделал заявление о миротворческих силах США в Украине
Гегсет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал с администрацией Трампа в Signal — появились новые детали "секретного" совещания
Администрация США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?