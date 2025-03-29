Глава Пентагона Гегсет приглашает своих родственников на закрытые встречи с иностранными военными

Министр обороны США Пит Гегсет брал свою жену, бывшую продюсерку Fox News Дженнифер Гегсет и родного брата Филиппа на несколько встреч с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация.

Гегсет приводит родственников на встречи, где обсуждается конфиденциальная информация

Известно, что Дженнифер Гегсет присутствовала на февральской встрече министров обороны в штаб-квартире НАТО, во время которой также заседала Контактная группа по обороне Украины.

Супругу главы Минобороны США также заметили на встрече 6 марта в Пентагоне с министром обороны Великобритании Джоном Гили и главой Генштаба Британии адмиралом Тони Радакином. Поделиться

По словам собеседников WSJ, некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Гегсет; другие были удивлены ее присутствием, но не выразили открытых возражений.

Хотя Гегсет имеет полномочия предоставить посторонним определенный уровень допуска к секретной информации, которая обсуждается на встречах с иностранными коллегами, неясно, сделал ли он его женой.

Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Гегсет не является сотрудницей Министерства обороны США. А спикер Пентагона Шон Парнелл ответил WSJ, что "мне вполне понятно, что ваша история будет полна неточностей и не будет написана добросовестно".

Младший брат Гегсета Филипп, продюсирующий консервативные подкасты и недавно ставший работать в Министерстве внутренней безопасности США, также сопровождает главу Пентагона в некоторых встречах.

Оба вместе ездили в Гуантанамо в феврале, а ныне находятся в турне по азиатским союзникам США.