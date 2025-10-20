Одеситка "зливала" ФСБ банківську інформацію щодо військових ЗСУ

Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору України. За результатами комплексних заходів в Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала ворогу персональну інформацію про клієнтів.

Агентка ФСБ працювала у банку Одеси

Найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови.

За наявною інформацією, надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиркою місцевого відділення державного банку.

До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Телеграм-каналах.

За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

Листування агентки з куратором

Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).