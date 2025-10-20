Одеситка "зливала" ФСБ банківську інформацію щодо військових ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Одеситка "зливала" ФСБ банківську інформацію щодо військових ЗСУ

СБУ
СБУ

Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору України. За результатами комплексних заходів в Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала ворогу персональну інформацію про клієнтів.

Головні тези:

  • Служба безпеки розкрила злочинну діяльність одеситки, яка передавала інформацію ФСБ про військових ЗСУ.
  • Агентка ФСБ діяла у банку Одеси, передаючи ворогові персональні дані клієнтів, зокрема військовослужбовців.
  • Плани ворогів включали використання отриманих даних для підготовки терактів та вербувальних операцій проти українських захисників.

Агентка ФСБ працювала у банку Одеси

Найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови.

За наявною інформацією, надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиркою місцевого відділення державного банку.

До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Телеграм-каналах.

За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

Листування агентки з куратором

Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ викрила російського "крота" у підрозділі безпілотних систем ЗСУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ запобігла новому теракту РФ у Запоріжжі — деталі спецоперації
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала чотирьох диверсантів російських спецслужб — підпалювали об'єкти "Укрзалізниці"
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?