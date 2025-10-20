Одесситка "сливала" ФСБ банковскую информацию о военных ВСУ

Служба безопасности разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала врагу персональную информацию о клиентах.
Главные тезисы
- Одесситка передавала ФСБ банковскую информацию о клиентах, включая военных ВСУ.
- Враги планировали использовать данные для терактов и вербовочных операций против украинских защитников.
- Агент ФСБ действовала через госбанк в Одессе, получая информацию от кассира.
Агент ФСБ работала в банке Одессы
Больше всего врага интересовали учредительные сведения военнослужащих Сил обороны, пользующиеся услугами финучреждения.
По имеющейся информации, в дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.
Чтобы получить развединформацию, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, работавшую кассиршей местного отделения государственного банка.
По заданию врага, во время совершения кассовых операций фигурантка обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Выявляя таких клиентов, она безотлагательно докладывала куратору от ФСБ.
Кроме того, во внерабочее время женщина обходила портовый город и его окрестности и фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.
Киберспециалисты СБУ разоблачили агентку, задокументировали ее преступления и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
