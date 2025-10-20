Одесситка "сливала" ФСБ банковскую информацию о военных ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Одесситка "сливала" ФСБ банковскую информацию о военных ВСУ

СБУ
агентка ФСБ
Читати українською

Служба безопасности разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала врагу персональную информацию о клиентах.

Главные тезисы

  • Одесситка передавала ФСБ банковскую информацию о клиентах, включая военных ВСУ.
  • Враги планировали использовать данные для терактов и вербовочных операций против украинских защитников.
  • Агент ФСБ действовала через госбанк в Одессе, получая информацию от кассира.

Агент ФСБ работала в банке Одессы

Больше всего врага интересовали учредительные сведения военнослужащих Сил обороны, пользующиеся услугами финучреждения.

По имеющейся информации, в дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.

Чтобы получить развединформацию, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, работавшую кассиршей местного отделения государственного банка.

Вниманию российской спецслужбы женщина попала, когда публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Телеграмм-каналах.

По заданию врага, во время совершения кассовых операций фигурантка обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Выявляя таких клиентов, она безотлагательно докладывала куратору от ФСБ.

Переписка агентки с куратором

Кроме того, во внерабочее время женщина обходила портовый город и его окрестности и фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.

Киберспециалисты СБУ разоблачили агентку, задокументировали ее преступления и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.




