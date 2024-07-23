Один з найбільших банків Китаю йде з Московської біржі — відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Один з найбільших банків Китаю йде з Московської біржі — відома причина

Bank of China
Джерело:  online.ua

Bank of China вирішив офіційно припинити співпрацю з Московською біржею на тлі нових американських санкцій.

Головні тези:

  • Діяльність китайських банків у Росії блокується на тлі потужних санкцій США.
  •  ICBC Bank - другий великий держбанк Китаю, який також незабаром може припинити співпрацю з РФ.
  • Деякі китайські банки уже обмежили конвертацію рублів у юані на тлі санкційного тиску США.

Московська біржа відчула новий санкційний удар США

Про це пише прокремлівське росЗМІ “Коммерсант” з посиланням на своїх інсайдерів.

Що важливо розуміти, Bank of China — один з найбільших державних банків Китаю.

Раніше "дочка" китайської кредитної організації — АТ "Бенк оф Чайна" — виконував функції клірингового банку по юаню, забезпечуючи проведення всіх операцій в китайській валюті на біржовому ринку.

Станом на сьогодні торгівля юанями — де-факто останньою валютою на російському біржовому ринку — виявилася залежною від єдиного китайського банку — ICBC Bank.

Варто звернути увагу на те, що ICBC Bank — другий великий держбанк Китаю, однак і його діяльність у країні-агресорці можуть заблокувати.

Це може статися насамперед через те, що ліцензія Мінфіну США, яка дає можливість проводити операції з підсанкційною Московською біржею, буде діяти лише найближчі 3 тижні.

Коли її термін закінчиться, китайським банкам загрожуватимуть санкції, і біржова торгівля юанем у Росії може зупинитися.

Фото: скриншот

Банки КНР обмежили продаж юанів компаніям з Росії

Ще 12 липня стало відомо, що шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Москва та Пекін мали намір проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.

Як вдалося дізнатися журналістам, регіональні банки готові обслуговувати торгівлю з РФ, тому що їм не страшні санкції США: вони не працюють з доларами.

Однак, що важливо розуміти, рублі їм також не потрібні.

Враховуючи це, вони конвертують рублі у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переказу в Росію.

Однак новий санкційний удар США різко скоротив можливості "ВТБ Шанхай" конвертувати рублі в юані.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції в дії. Російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини
Санкції в дії. Російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія ввела нові санкції проти російських танкерів
Уряд Великої Британії
Британія ввела нові санкції проти російських танкерів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії. До якого терміну
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії. До якого терміну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?