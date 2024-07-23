Один з найбільших банків Китаю йде з Московської біржі — відома причина

Bank of China вирішив офіційно припинити співпрацю з Московською біржею на тлі нових американських санкцій.

Московська біржа відчула новий санкційний удар США

Про це пише прокремлівське росЗМІ “Коммерсант” з посиланням на своїх інсайдерів.

Що важливо розуміти, Bank of China — один з найбільших державних банків Китаю.

Раніше "дочка" китайської кредитної організації — АТ "Бенк оф Чайна" — виконував функції клірингового банку по юаню, забезпечуючи проведення всіх операцій в китайській валюті на біржовому ринку.

Станом на сьогодні торгівля юанями — де-факто останньою валютою на російському біржовому ринку — виявилася залежною від єдиного китайського банку — ICBC Bank.

Варто звернути увагу на те, що ICBC Bank — другий великий держбанк Китаю, однак і його діяльність у країні-агресорці можуть заблокувати.

Це може статися насамперед через те, що ліцензія Мінфіну США, яка дає можливість проводити операції з підсанкційною Московською біржею, буде діяти лише найближчі 3 тижні.

Коли її термін закінчиться, китайським банкам загрожуватимуть санкції, і біржова торгівля юанем у Росії може зупинитися. Поширити

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Банки КНР обмежили продаж юанів компаніям з Росії

Ще 12 липня стало відомо, що шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Москва та Пекін мали намір проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.

Як вдалося дізнатися журналістам, регіональні банки готові обслуговувати торгівлю з РФ, тому що їм не страшні санкції США: вони не працюють з доларами.

Однак, що важливо розуміти, рублі їм також не потрібні.

Враховуючи це, вони конвертують рублі у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переказу в Росію.