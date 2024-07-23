Один из крупнейших банков Китая уходит с Московской биржи — известна причина

Bank of China решил официально приостановить сотрудничество с Московской биржей на фоне новых американских санкций.
Главные тезисы
- Деятельность китайских банков в России блокируется санкциями со стороны США.
- ICBC Bank – второй крупный госбанк Китая, который также вскоре может прекратить сотрудничество с РФ.
- Некоторые китайские банки уже ограничили конвертацию рублей в юани на фоне санкционного давления США.
Московская биржа ощутила новый санкционный удар США
Об этом пишет прокремлевское РосСМИ "Коммерсант" со ссылкой на своих инсайдеров.
Что важно понимать, Bank of China — один из крупнейших государственных банков Китая.
Ранее "дочка" китайской кредитной организации — АО "Бэнк оф Чайна" — выполнял функции клирингового банка по юаню, обеспечивая проведение всех операций в китайской валюте на биржевом рынке.
На сегодняшний день торговля юанями — де-факто последней валютой на российском биржевом рынке — оказалась зависимой от единственного китайского банка — ICBC Bank.
Следует обратить внимание на то, что ICBC Bank — второй крупный госбанк Китая, однако и его деятельность в стране-агрессорке могут заблокировать.
Это может произойти прежде всего из-за того, что лицензия Минфина США, позволяющая проводить операции с подсанкционной Московской биржей, будет действовать только ближайшие 3 недели.
Банки КНР ограничили продажу юаней компаниям из России
Еще 12 июля стало известно, что шанхайская дочка ВТБ и мелкие пограничные китайские банки, через которые Москва и Пекин намеревались проводить платежи без лишних промедлений, ограничили конвертацию рублей в юани.
Как удалось узнать журналистам, региональные банки готовы обслуживать торговлю с РФ, потому что им не страшны санкции США: они не работают с долларами.
Однако, что важно понимать, рубли им тоже не нужны.
Учитывая это, они конвертируют рубли в юани не больше, чем поступает к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в Россию.
Однако новый санкционный удар США резко сократил возможность "ВТБ Шанхай" конвертировать рубли в юани.
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