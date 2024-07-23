Один из крупнейших банков Китая уходит с Московской биржи — известна причина

Bank of China решил официально приостановить сотрудничество с Московской биржей на фоне новых американских санкций.

Московская биржа ощутила новый санкционный удар США

Об этом пишет прокремлевское РосСМИ "Коммерсант" со ссылкой на своих инсайдеров.

Что важно понимать, Bank of China — один из крупнейших государственных банков Китая.

Ранее "дочка" китайской кредитной организации — АО "Бэнк оф Чайна" — выполнял функции клирингового банка по юаню, обеспечивая проведение всех операций в китайской валюте на биржевом рынке.

На сегодняшний день торговля юанями — де-факто последней валютой на российском биржевом рынке — оказалась зависимой от единственного китайского банка — ICBC Bank.

Следует обратить внимание на то, что ICBC Bank — второй крупный госбанк Китая, однако и его деятельность в стране-агрессорке могут заблокировать.

Это может произойти прежде всего из-за того, что лицензия Минфина США, позволяющая проводить операции с подсанкционной Московской биржей, будет действовать только ближайшие 3 недели.

Когда ее срок истечет, китайским банкам будут грозить санкции, и биржевая торговля юанем в России может остановиться. Поделиться

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Банки КНР ограничили продажу юаней компаниям из России

Еще 12 июля стало известно, что шанхайская дочка ВТБ и мелкие пограничные китайские банки, через которые Москва и Пекин намеревались проводить платежи без лишних промедлений, ограничили конвертацию рублей в юани.

Как удалось узнать журналистам, региональные банки готовы обслуживать торговлю с РФ, потому что им не страшны санкции США: они не работают с долларами.

Однако, что важно понимать, рубли им тоже не нужны.

Учитывая это, они конвертируют рубли в юани не больше, чем поступает к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в Россию.