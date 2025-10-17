Одні з найкрасивіших птахів України стрімко зникають — яка причина

Начальник науково-дослідного відділу ННВП та кандидат біологічних наук Микола Роженко виступив з важливим попередженням. За його словами, Україна ризикує втратити всіх косарів — красивих болотяних птахів сімейства ібісових.

Українські косар під загрозою зникнення

Косар білий, або колпиця (Platalea leucorodia) — птах родини ібісових (Threskiornithidae). Один з 6 видів роду; єдиний вид роду у фауні України.

В нашій країні це гніздовий перелітний птах.

Микола Роженко вказує на те, те кожного року фіксується один, два, а загалом до трьох птахів.

Більше ми не реєстрували. Це свідчить про те, що найближчим часом ми взагалі цього птаха в пониззі Дністра втратимо, — попередив вчений.

Головна проблема полягає в тому, що косарі шукають їжу на мілководних ділянках заплавних лук.

Однак на тлі масштабного зневоднення такі ділянки у пониззі Дністра зникли.

Окрім того, Микола Роженко зазначив, що кілька пар десятків цих птахів фіксували на Закарпатті. Існує висока ймовірність того, що вони туди мігрували.