Одни из самых красивых птиц Украины стремительно исчезают — какая причина

Начальник научно-исследовательского отдела УНП и кандидат биологических наук Николай Роженко выступил с важным предупреждением. По его словам, Украина рискует потери всех косарей — красивых болотных птиц семейства ибисовых.

Украинские косари под угрозой исчезновения

Косарь белый, или колпица (Platalea leucorodia) — птица семейства ибисовых (Threskiornithidae). Один из 6 видов рода; единственный вид рода в фауне Украины.

В нашей стране это гнездовая перелетная птица.

Николай Роженко указывает на то, что каждый год фиксируется одна, две, а в общей сложности до трех птиц.

Больше мы не регистрировали. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время мы вообще эту птицу в низовьях Днестра потеряем, — предупредил ученый. Поделиться

Главная проблема заключается в том, что косари ищут пищу на мелководных участках лугов.

Однако на фоне масштабного обезвоживания такие участки в низовьях Днестра исчезли.

Кроме того, Николай Роженко отметил, что несколько пар десятков этих птиц фиксировали на Закарпатье. Существует высокая вероятность того, что они туда мигрировали.