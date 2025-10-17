Одни из самых красивых птиц Украины стремительно исчезают — какая причина
Одни из самых красивых птиц Украины стремительно исчезают — какая причина

Украинские косари под угрозой исчезновения
Читати українською
Источник:  Телеграф

Начальник научно-исследовательского отдела УНП и кандидат биологических наук Николай Роженко выступил с важным предупреждением. По его словам, Украина рискует потери всех косарей — красивых болотных птиц семейства ибисовых.

Главные тезисы

  • Масштабное обезвоживание участков в низовьях Днестра приводит к исчезновению среды обитания косарей.
  • Несколько десятков пар этих птиц заметили на Закарпатье, что свидетельствует о возможной миграции.

Украинские косари под угрозой исчезновения

Косарь белый, или колпица (Platalea leucorodia) — птица семейства ибисовых (Threskiornithidae). Один из 6 видов рода; единственный вид рода в фауне Украины.

В нашей стране это гнездовая перелетная птица.

Николай Роженко указывает на то, что каждый год фиксируется одна, две, а в общей сложности до трех птиц.

Больше мы не регистрировали. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время мы вообще эту птицу в низовьях Днестра потеряем, — предупредил ученый.

Главная проблема заключается в том, что косари ищут пищу на мелководных участках лугов.

Однако на фоне масштабного обезвоживания такие участки в низовьях Днестра исчезли.

Кроме того, Николай Роженко отметил, что несколько пар десятков этих птиц фиксировали на Закарпатье. Существует высокая вероятность того, что они туда мигрировали.

В Украине косарь гнездится вдоль Черноморского побережья, также известны случаи гнездования в Тернопольской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Львовской и других областях.

