Одни из самых красивых птиц Украины стремительно исчезают — какая причина

Начальник научно-исследовательского отдела УНП и кандидат биологических наук Николай Роженко выступил с важным предупреждением. По его словам, Украина рискует потери всех косарей — красивых болотных птиц семейства ибисовых.
Главные тезисы
- Масштабное обезвоживание участков в низовьях Днестра приводит к исчезновению среды обитания косарей.
- Несколько десятков пар этих птиц заметили на Закарпатье, что свидетельствует о возможной миграции.
Украинские косари под угрозой исчезновения
Косарь белый, или колпица (Platalea leucorodia) — птица семейства ибисовых (Threskiornithidae). Один из 6 видов рода; единственный вид рода в фауне Украины.
В нашей стране это гнездовая перелетная птица.
Николай Роженко указывает на то, что каждый год фиксируется одна, две, а в общей сложности до трех птиц.
Главная проблема заключается в том, что косари ищут пищу на мелководных участках лугов.
Однако на фоне масштабного обезвоживания такие участки в низовьях Днестра исчезли.
Кроме того, Николай Роженко отметил, что несколько пар десятков этих птиц фиксировали на Закарпатье. Существует высокая вероятность того, что они туда мигрировали.
