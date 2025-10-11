Одразу дві хвилі похолодання накриють Україну — де та коли

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич озвучив прогноз, що вже незабаром до країни прийдуть дві хвилі похолодання. Перша почнеться вже з 14 жовтня. Потім 18 жовтня короткочасно потеплішає, але вже з 19-20 жовтня знову прийде похолодання.
Головні тези:
- Погода буде мінливою з коливанням атмосферного тиску, поривчастим вітром і опадами.
- 18 жовтня прогнозується короткочасне потепління на 3-5 градусів.
В Україні різко зміниться погода
Як зазначає синоптик, українцям слід підготуватися до поступового зниження температури.
Окрім того, прогнозується, мінливий характер погоди, зокрема коливання атмосферного тиску, поривчастий вітер і опади.
Ігор Кибальчич наголошує, що з 11 до 13 жовтня вночі очікується +4...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +9...+16 °С.
Як прогнозує Ігор Кибальчич, 18 жовтня розпочнеться нетривале потепління — температура підстрибне на 3-5 градусів.
Що важливо розуміти, 19 і 20 жовтня Україну накриє нова хвиля холодів.
11, 13, 18 і 20 жовтня очікуються рясні дощі, на півдні можливі грози.
Кибальчич звертає увагу на те, що погода відповідатиме сезону без рекордних або стихійних явищ.
