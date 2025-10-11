Одразу дві хвилі похолодання накриють Україну — де та коли
Одразу дві хвилі похолодання накриють Україну — де та коли

В Україні різко зміниться погода
Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич озвучив прогноз, що вже незабаром до країни прийдуть дві хвилі похолодання. Перша почнеться вже з 14 жовтня. Потім 18 жовтня короткочасно потеплішає, але вже з 19-20 жовтня знову прийде похолодання.

Головні тези:

  • Погода буде мінливою з коливанням атмосферного тиску, поривчастим вітром і опадами.
  • 18 жовтня прогнозується короткочасне потепління на 3-5 градусів.

В Україні різко зміниться погода

Як зазначає синоптик, українцям слід підготуватися до поступового зниження температури.

Окрім того, прогнозується, мінливий характер погоди, зокрема коливання атмосферного тиску, поривчастий вітер і опади.

Ігор Кибальчич наголошує, що з 11 до 13 жовтня вночі очікується +4...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +9...+16 °С.

Починаючи з 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, нічна температура в більшості областей знизиться до +2…+8 °С, денна до +6…+13 °С, лише на півдні буде відчутно тепліше внаслідок близькості моря. У період з 15 по 17 жовтня у північних, східних областях, а також Карпатському регіоні місцями вночі температура може знижуватися до 0…-3°С.

Фото: скриншот

Як прогнозує Ігор Кибальчич, 18 жовтня розпочнеться нетривале потепління — температура підстрибне на 3-5 градусів.

Що важливо розуміти, 19 і 20 жовтня Україну накриє нова хвиля холодів.

11, 13, 18 і 20 жовтня очікуються рясні дощі, на півдні можливі грози.

Кибальчич звертає увагу на те, що погода відповідатиме сезону без рекордних або стихійних явищ.

