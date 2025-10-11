Одразу дві хвилі похолодання накриють Україну — де та коли

Починаючи з 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, нічна температура в більшості областей знизиться до +2…+8 °С, денна до +6…+13 °С, лише на півдні буде відчутно тепліше внаслідок близькості моря. У період з 15 по 17 жовтня у північних, східних областях, а також Карпатському регіоні місцями вночі температура може знижуватися до 0…-3°С.