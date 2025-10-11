Сразу две волны похолодания накроют Украину — где и когда
Категория
Украина
Дата публикации

Сразу две волны похолодания накроют Украину — где и когда

В Украине резко изменится погода
Читати українською
Источник:  Telegraf

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич озвучил прогноз, что в скором времени в страну придут две волны похолодания. Первая начнется уже с 14 октября. Затем 18 октября кратковременно потеплеет, но уже с 19-20 октября снова придет похолодание.

Главные тезисы

  • Погода будет изменчивой с колебанием атмосферного давления, порывистым ветром и осадками.
  • 18 октября прогнозируется кратковременное потепление на 3-5 градусов.

В Украине резко изменится погода

Как отмечает синоптик, украинцам следует подготовиться к постепенному снижению температуры.

Кроме того, прогнозируется изменчивый характер погоды, в частности колебания атмосферного давления, порывистый ветер и осадки.

Игорь Кибальчич отмечает, что с 11 по 13 октября ночью ожидается +4...+11 °С, а днем воздух прогреется до +9...+16 °С.

Начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, ночная температура в большинстве областей снизится до +2…+8 °С, дневная до +6…+13 °С, лишь на юге будет ощутимо теплее из-за близости моря. В период с 15 по 17 октября в северных, восточных областях, а также в Карпатском регионе местами ночью температура может снижаться до 0…-3°С.

Фото: скриншот

Как прогнозирует Игорь Кибальчич, 18 октября начнется непродолжительное потепление — температура подпрыгнет на 3-5 градусов.

Что важно понимать, 19 и 20 октября Украину накроет новая волна похолодания.

11, 13, 18 и 20 октября ожидаются обильные дожди, на юге возможны грозы.

Кибальчич обращает внимание на то, что погода будет соответствовать сезону без рекордных или стихийных явлений.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи определили худшую климатическую катастрофу в истории человечества
Климатическая аномалия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Изменение климата подарит украинским аграриям уникальные возможности. Что известно
Урожай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту
лес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?