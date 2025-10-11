Сразу две волны похолодания накроют Украину — где и когда

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич озвучил прогноз, что в скором времени в страну придут две волны похолодания. Первая начнется уже с 14 октября. Затем 18 октября кратковременно потеплеет, но уже с 19-20 октября снова придет похолодание.
Главные тезисы
- Погода будет изменчивой с колебанием атмосферного давления, порывистым ветром и осадками.
- 18 октября прогнозируется кратковременное потепление на 3-5 градусов.
В Украине резко изменится погода
Как отмечает синоптик, украинцам следует подготовиться к постепенному снижению температуры.
Кроме того, прогнозируется изменчивый характер погоды, в частности колебания атмосферного давления, порывистый ветер и осадки.
Игорь Кибальчич отмечает, что с 11 по 13 октября ночью ожидается +4...+11 °С, а днем воздух прогреется до +9...+16 °С.
Как прогнозирует Игорь Кибальчич, 18 октября начнется непродолжительное потепление — температура подпрыгнет на 3-5 градусов.
Что важно понимать, 19 и 20 октября Украину накроет новая волна похолодания.
11, 13, 18 и 20 октября ожидаются обильные дожди, на юге возможны грозы.
Кибальчич обращает внимание на то, что погода будет соответствовать сезону без рекордных или стихийных явлений.
