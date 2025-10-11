Сразу две волны похолодания накроют Украину — где и когда

Начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, ночная температура в большинстве областей снизится до +2…+8 °С, дневная до +6…+13 °С, лишь на юге будет ощутимо теплее из-за близости моря. В период с 15 по 17 октября в северных, восточных областях, а также в Карпатском регионе местами ночью температура может снижаться до 0…-3°С.