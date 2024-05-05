Оголошення РФ в розшук Зеленського є частиною спецоперації "Майдан-3" — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Оголошення РФ в розшук Зеленського є частиною спецоперації "Майдан-3" — аналітики

Зеленський
Джерело:  ISW

Оголошення МВС Росії у розшук президента України Зеленського є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".

Яка мета оголошення РФ в розшук низки українських чиновників

Зазначається, що Кремль продовжує спроби подати свою неспровоковану агресивну війну проти України інакше, ніж вона є насправді.

Для цього Москва намагається встановити юрисдикцію російського федерального законодавства над суверенними державами.

В ISW звернули увагу на той факт, що МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також ймовірні злочини попередніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

У звіті також послалися на одного російського військового блогера, який зазначив, що ордер на арешт Зеленського не дозволить йому відвідати країни, що мають договір про екстрадицію з Росією.

В Інституті також нагадали попередження Києва про те, що Кремль посилює існуючу інформаційну операцію під назвою "Майдан 3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності президентства Зеленського. Там нагадали, що ця операція, ймовірно, сягне піку приблизно наприкінці травня 2024 року.

Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України, — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що оголошення в розшук посадовців також є одним з аспектів постійних зусиль Кремля на утвердження юрисдикції федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, де Росія не має юридичної юрисдикції.

Що відомо про розшук українських посадовців у РФ

4 травня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка. Проти них у РФ нібито відкриті кримінальні справи.

У відповідь в Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

В Міністерстві закордонних справ України ордери на арешт трьох посадовців назвали свідченням відчаю російської державної машини.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

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