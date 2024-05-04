МЗС України виступило з заявою після російського оголошення в розшук Зеленського

Після оголошення в Росії у так званий розшук президента України Володимира Зеленського, МЗС України виступило з офіційною заявою.

Заява МЗС щодо оголошення РФ у розшук Зеленського

У заяві МЗС йдеться, що такий крок є “свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.“

Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу. Поширити

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони несуть відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії.

Оголошення Росією в розшук Зеленського та інших

4 травня МВС РФ оголосило у розшук президента Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. За якою саме статтею їх розшукують, невідомо.

Згодом Міністерство внутрішніх справ РФ також оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Павлюка у РФ розшукують також за неназваною кримінальною статтею.

Раніше у РФ вже оголошували у розшук українських посадовців. Наприклад, у березні московський суд заочно арештував голову СБУ Василя Малюка. Його звинувачують у нібито скоєнні терористичного акту.

Також у РФ “шукають“ колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР МО Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Також у російському розшуку співачка Джамала.