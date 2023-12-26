РФ оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука

Російські пропагандисти повідомили, що МВС Росії оголосило в розшук командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука.
Микола Олещук відреагував на свій “розшук” в РФ
Російські ЗМІ повідомили, що МВС Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
Російські окупанти заочно звинувачують його в “терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ”.
Микола Олещук прокоментував цю інформацію "Українській правді".
Варто зазначити, що інформація про розшук Олещука з’явилася відразу після удару Повітряних сил ЗСУ по тимчасово окупованому порту у Федосії в Криму та знищення ВДК "Новочеркаськ".
У Росії оголосили в розшук Кирила Буданова
14 грудня російське МВС оголосило у розшук керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.
25 грудня російський “суд” виніс друге рішення про заочний арешт Кирила Буданова, командувача Повітряних сил Миколи Олещука, командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи та командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка.
Їм приписали понад 100 "терактів" і звинуватили їх в ударах безпілотників по об'єктах на території РФ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-