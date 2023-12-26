РФ оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука

Російські пропагандисти повідомили, що МВС Росії оголосило в розшук командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука.

Микола Олещук відреагував на свій “розшук” в РФ

Російські ЗМІ повідомили, що МВС Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Російські окупанти заочно звинувачують його в “терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ”.

Микола Олещук прокоментував цю інформацію "Українській правді".

Таке рішення "судової" системи злочинного режиму держави-терориста – це лише підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних сил, - сказав він. Поширити

Варто зазначити, що інформація про розшук Олещука з’явилася відразу після удару Повітряних сил ЗСУ по тимчасово окупованому порту у Федосії в Криму та знищення ВДК "Новочеркаськ".

У Росії оголосили в розшук Кирила Буданова

14 грудня російське МВС оголосило у розшук керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

25 грудня російський “суд” виніс друге рішення про заочний арешт Кирила Буданова, командувача Повітряних сил Миколи Олещука, командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи та командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка.

Їм приписали понад 100 "терактів" і звинуватили їх в ударах безпілотників по об'єктах на території РФ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.