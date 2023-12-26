РФ объявила в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука

Российские пропагандисты сообщили, что МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука.
Николай Олещук отреагировал на свой "розыск" в РФ
Российские СМИ сообщили, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
Российские оккупанты заочно обвиняют его в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".
Николай Олещук прокомментировал эту информацию "Украинской правде".
Следует отметить, что информация о розыске Олещука появилась сразу после удара Воздушных сил ВСУ по временно оккупированному порту в Федосии в Крыму и уничтожению БДК "Новочеркасск".
В России объявили в розыск Кирилла Буданова
14 декабря российское МВД объявило в розыск руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
25 декабря российский "суд" вынес второе решение о заочном аресте Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка.
Им приписали более 100 "терактов" и обвинили их в ударах беспилотников по объектам на территории РФ во время полномасштабного вторжения России в Украину.
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