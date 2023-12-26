РФ объявила в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука

Николай Олещук отреагировал на свой "розыск" в РФ

Российские СМИ сообщили, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Российские оккупанты заочно обвиняют его в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

Николай Олещук прокомментировал эту информацию "Украинской правде".

Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста – это лишь подтверждение того, что я делаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы Воздушных сил, - сказал он. Поделиться

Следует отметить, что информация о розыске Олещука появилась сразу после удара Воздушных сил ВСУ по временно оккупированному порту в Федосии в Крыму и уничтожению БДК "Новочеркасск".

В России объявили в розыск Кирилла Буданова

14 декабря российское МВД объявило в розыск руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

25 декабря российский "суд" вынес второе решение о заочном аресте Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка.

Им приписали более 100 "терактов" и обвинили их в ударах беспилотников по объектам на территории РФ во время полномасштабного вторжения России в Украину.