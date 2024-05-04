МИД Украины выступило с заявлением после российского объявления в розыск Зеленского
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МИД Украины выступило с заявлением после российского объявления в розыск Зеленского

МИД Украины
МИД Украины
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После объявления в России в так называемый розыск президента Украины Владимира Зеленского, МИД Украины выступило с официальным заявлением.

Заявление МИД об объявлении РФ в розыск Зеленского

В заявлении МИД говорится, что такой шаг является "свидетельством отчаяния российской государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания."

Кстати, напоминаем, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Они несут ответственность за военное преступление посредством незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.

Объявления Россией в розыск Зеленского и других

4 мая МВД РФ объявило в розыск президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. По какой именно статье их разыскивают, неизвестно.

Впоследствии Министерство внутренних дел РФ также объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Павлюка в РФ разыскивают также по неназванной криминальной статье.

Ранее в РФ уже объявляли в розыск украинских чиновников. К примеру, в марте московский суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка. Его обвиняют в якобы совершении террористического акта.

Также в РФ "ищут" бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР МО Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Также в российском розыске певица Джамала.

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