После объявления в России в так называемый розыск президента Украины Владимира Зеленского, МИД Украины выступило с официальным заявлением.
Заявление МИД об объявлении РФ в розыск Зеленского
В заявлении МИД говорится, что такой шаг является "свидетельством отчаяния российской государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания."
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Они несут ответственность за военное преступление посредством незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.
Объявления Россией в розыск Зеленского и других
4 мая МВД РФ объявило в розыск президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. По какой именно статье их разыскивают, неизвестно.
Впоследствии Министерство внутренних дел РФ также объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
Павлюка в РФ разыскивают также по неназванной криминальной статье.
Ранее в РФ уже объявляли в розыск украинских чиновников. К примеру, в марте московский суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка. Его обвиняют в якобы совершении террористического акта.
Также в РФ "ищут" бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР МО Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
Также в российском розыске певица Джамала.
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