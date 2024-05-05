Объявление РФ в розыск Зеленского является частью спецоперации "Майдан-3" — аналитики

Объявление МВД России в розыск президента Зеленского является попыткой Кремля установить юрисдикцию российских законов в суверенных постсоветских странах и информационной подготовкой к операции "Майдан-3".

Какова цель объявления РФ в розыск ряда украинских чиновников

Отмечается, что Кремль продолжает попытки подать свою непровоцированную агрессивную войну против Украины иначе, чем она есть.

Для этого Москва пробует установить юрисдикцию русского федерального законодательства над суверенными государствами.

В ISW обратили внимание на тот факт, что МВД России не уточнило преступления Зеленского, Павлюка и Порошенко, а также вероятные преступления предыдущих украинских чиновников, которые Россия объявила в розыск, в том числе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

В отчете также сослались на одного российского военного блоггера, отметившего, что ордер на арест Зеленского не позволит ему посетить страны, имеющие договор об экстрадиции с Россией.

В Институте также напомнили предупреждение Киева о том, что Кремль ужесточает существующую информационную операцию под названием "Майдан 3", направленную на формирование среди украинцев сомнений в легитимности президентства Зеленского. Там напомнили, что эта операция, вероятно, достигнет пика примерно в конце мая 2024 года.

Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, вероятно, является частью российской информационной операции "Майдан 3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года, а также с дипломатической , — говорится в отчете. Поделиться

В ISW отметили, что объявление в розыск должностных лиц является одним из аспектов постоянных усилий Кремля на утверждение юрисдикции федеральных законов в суверенных европейских и постсоветских странах, где Россия не имеет юридической юрисдикции.

Что известно о розыске украинских чиновников в РФ

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Против них в РФ якобы возбуждены уголовные дела.

В ответ в Офисе президента посоветовали россиянам поискать "здравый смысл".

В Министерстве иностранных дел Украины ордера на арест трех чиновников назвали свидетельством отчаяния российской государственной машины.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .