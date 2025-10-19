"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — дивіться фінальний трейлер

У мережі опублікували фінальний тизер-трейлер документальної стрічки "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", головна мета якого розповісти світу історію однойменного українського рок-гурту.
Головні тези:
- Стрічка поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади учасників гурту та всіх причетних до його творчості.
- В український прокат біографічний документальний фільм вийде 6 листопада.
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — чи варто дивитися?
Цього разу українські глядачі отримають можливість насолодитися деталізованою та драматичною історією становлення гурту.
Ні для кого не секрет, що вона тривала довгі 30 років й не закінчилася досі.
Саме пісні "Океану Ельзи" стали для багатьох слухачів символом свободи, любові та боротьби.
Під час перегляду фільму ви зможете побачити унікальні архіви, дізнатися невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив.
Режисерську роботу виконав Артем Григорян, продюсером став Максим Сердюк, а сценаристом — Вадим Переверзєв.
Процес створення фільму здійснювала студія KNIFE! Films, яка відома за "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а також серіалом "Спалах".
На великих екранах довгоочікувана стрічка буде представлена уже 6 листопада.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-