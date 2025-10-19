"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите финальный трейлер
Категория
Культура
Дата публикации

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите финальный трейлер

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" - стоит ли смотреть?
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети опубликовали финальный тизер-трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", главная цель которого — рассказать миру историю одноименной украинской рок-группы.

Главные тезисы

  • Фильм объединяет уникальные архивы, неизвестные факты и искренние воспоминания участников группы и всех причастных к ее творчеству.
  • В украинский прокат биографический документальный фильм выйдет 6 ноября.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — стоит ли смотреть?

В этот раз украинские зрители получат возможность насладиться детализированной и драматической историей становления группы.

Ни для кого не секрет, что она длилась долгие 30 лет и не закончилась до сих пор.

Именно песни "Океана Эльзы" стали для многих слушателей символом свободы, любви и борьбы.

Во время просмотра фильма вы сможете увидеть уникальные архивы, узнать неизвестные факты и искренние воспоминания всех, кто творил и развивал коллектив.

Это откровенный рассказ о музыкальных победах, безумной популярности рядом с конфликтами, разрывами и историческими вызовами, которые переживала страна, — сказно в описании.

Режиссерскую работу проделал Артем Григорян, продюсером стал Максим Сердюк, а сценаристом — Вадим Переверзев.

Процесс создания фильма контролировала студия KNIFE! Films.

На больших экранах долгожданная картина будет представлена уже 6 ноября.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры
Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Самые интересные сериалы сентября 2025 года — трейлеры уже в сети
Самые интересные сериалы сентября 2025 года — трейлеры уже в сети
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?