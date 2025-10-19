"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите финальный трейлер

В сети опубликовали финальный тизер-трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", главная цель которого — рассказать миру историю одноименной украинской рок-группы.
Главные тезисы
- Фильм объединяет уникальные архивы, неизвестные факты и искренние воспоминания участников группы и всех причастных к ее творчеству.
- В украинский прокат биографический документальный фильм выйдет 6 ноября.
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — стоит ли смотреть?
В этот раз украинские зрители получат возможность насладиться детализированной и драматической историей становления группы.
Ни для кого не секрет, что она длилась долгие 30 лет и не закончилась до сих пор.
Именно песни "Океана Эльзы" стали для многих слушателей символом свободы, любви и борьбы.
Во время просмотра фильма вы сможете увидеть уникальные архивы, узнать неизвестные факты и искренние воспоминания всех, кто творил и развивал коллектив.
Режиссерскую работу проделал Артем Григорян, продюсером стал Максим Сердюк, а сценаристом — Вадим Переверзев.
Процесс создания фильма контролировала студия KNIFE! Films.
На больших экранах долгожданная картина будет представлена уже 6 ноября.
