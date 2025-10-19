"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите финальный трейлер

В сети опубликовали финальный тизер-трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", главная цель которого — рассказать миру историю одноименной украинской рок-группы.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — стоит ли смотреть?

В этот раз украинские зрители получат возможность насладиться детализированной и драматической историей становления группы.

Ни для кого не секрет, что она длилась долгие 30 лет и не закончилась до сих пор.

Именно песни "Океана Эльзы" стали для многих слушателей символом свободы, любви и борьбы.

Во время просмотра фильма вы сможете увидеть уникальные архивы, узнать неизвестные факты и искренние воспоминания всех, кто творил и развивал коллектив.

Это откровенный рассказ о музыкальных победах, безумной популярности рядом с конфликтами, разрывами и историческими вызовами, которые переживала страна, — сказно в описании. Поделиться

Режиссерскую работу проделал Артем Григорян, продюсером стал Максим Сердюк, а сценаристом — Вадим Переверзев.

Процесс создания фильма контролировала студия KNIFE! Films.