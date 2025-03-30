Окрема гілка життя. Які істоти випередили еволюцію на мільйони років

Наукова спільнота робить все можливе, щоб розгадати таємницю істот під назвою Prototaxites, які мешкали на суходолі понад 400 мільйонів років тому. Їхня висота сягала 8 метрів, а виглядали вони як гігантські стовбури.
Головні тези:
- Вчені вважають, що Prototaxites були представниками вимерлої гілки життя, яка не залишила нащадків серед сучасних організмів.
- На основі клітинної будови і характеристик Prototaxites порівнюють з грибами і водоростями, але вони мають унікальні властивості.
Що відомо про Prototaxites
Головна унікальність Prototaxites полягала в тому, що вони змогли випередити еволюцію на мільйони років.
У той час, коли середньостатистична висота інших рослин не перевищувала 6 сантиметрів, Prototaxites виростали до 8 метрів.
Уперше про них стало відомо ще у 1843 році. Багато років поспіль вчені намагалися зрозуміти, чим насправді були Prototaxites: гігантськими грибами, водоростями, прадавніми деревами чи взагалі чимось абсолютно новим.
Що важливо розуміти, на клітинному рівні, подібно до грибів, вони складався з трубочок, але з унікальними властивостями, яких не має жоден з відомих організмів.
Іноземні науковці порівняли характеристики Prototaxitesi з усіма основними групами живих організмів і дійшли висновку, що жодна з них не має повного збігу.
Як вважають вчені, усе це вказує на те, що вони були представниками вимерлої гілки життя, яка не має нащадків серед сучасних організмів.
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