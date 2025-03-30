Отдельная ветвь жизни. Какие существа опередили эволюцию на миллионы лет

Научное сообщество делает все возможное, чтобы разгадать тайну существ под названием Prototaxites, обитавших на суше более 400 миллионов лет назад. Их высота достигала 8 метров, а выглядели они как гигантские стволы.

Что известно о Prototaxites

Главная уникальность Prototaxites заключалась в том, что они смогли опередить эволюцию на миллионы лет.

В то время, когда среднестатистическая высота других растений не превышала 6 сантиметров, Prototaxites произрастали до 8 метров.

Впервые о них стало известно в 1843 году. Многие годы ученые пытались понять, чем на самом деле были Prototaxites: гигантскими грибами, водорослями, древними деревьями или вообще чем-то совершенно новым.

Что важно понимать, на клеточном уровне, подобно грибам, они состояли из трубочек, но с уникальными свойствами, которых не имеет ни один из известных организмов.

Иностранные ученые сравнили характеристики Prototaxitesi со всеми основными группами живых организмов и пришли к выводу, что ни одна из них не имеет полного совпадения.