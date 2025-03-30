Отдельная ветвь жизни. Какие существа опередили эволюцию на миллионы лет
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Отдельная ветвь жизни. Какие существа опередили эволюцию на миллионы лет

Что известно о Prototaxites
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Источник:  IFL Science

Научное сообщество делает все возможное, чтобы разгадать тайну существ под названием Prototaxites, обитавших на суше более 400 миллионов лет назад. Их высота достигала 8 метров, а выглядели они как гигантские стволы.

Главные тезисы

  • Ученые считают, что Prototaxites были представителями вымершей ветви жизни, не оставившей потомков среди современных организмов.
  • На основе клеточного строения и характеристик Prototaxites сравнивают с грибами и водорослями, но они обладают уникальными свойствами.

Что известно о Prototaxites

Главная уникальность Prototaxites заключалась в том, что они смогли опередить эволюцию на миллионы лет.

В то время, когда среднестатистическая высота других растений не превышала 6 сантиметров, Prototaxites произрастали до 8 метров.

Впервые о них стало известно в 1843 году. Многие годы ученые пытались понять, чем на самом деле были Prototaxites: гигантскими грибами, водорослями, древними деревьями или вообще чем-то совершенно новым.

Что важно понимать, на клеточном уровне, подобно грибам, они состояли из трубочек, но с уникальными свойствами, которых не имеет ни один из известных организмов.

Иностранные ученые сравнили характеристики Prototaxitesi со всеми основными группами живых организмов и пришли к выводу, что ни одна из них не имеет полного совпадения.

Как считают ученые, все это указывает на то, что они являлись представителями вымершей ветви жизни, не имеющей потомков среди современных организмов.

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