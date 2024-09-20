Оксана Білозір заспівала для ЗСУ на Курщині — відео

Відома українська співачка, народна артистка України Оксана Білозір відвідала Курську область. Вона зустрілась з військовими, які беруть участь в операції Сил оборони, та заспівала для них.

Оксана Білозір заспівала для ЗСУ на Курщині

Виконавиця опублікувала фото та відео з українськими військовими. З дописів стає ясно, що вона перебуває на території Курської області, зокрема у Суджі.

На декількох фото видно російський супермаркет «П’ятірочка».

Білозір у Суджі

Артистка написала, що приїхала підбадьорити українських військових, які перебувають на Курщині.

Оксана Білозір заспівала пісню «Ісусе милий» у зруйнованій церкві.

На одному з відео співачка виконує «Україночку».

Що відомо про Оксану Білозір

Виконавиця родом з Рівненщини, має дівоче прізвище Розумкевич. З 1977 року співала у складі ВІА «Ритми Карпат», а згодом колектив перейменували на «Ватру».

У 1986 році стала заслуженою артисткою України.

З 1994 гоку Білозір була солісткою групи «Оксана». Вона співала українські народні пісні у поп-обробці.

Статус народної артистки отримала у 1994 році.

Співачка випустила 15 компакт-дисків, один DVD та десять музичних фільмів.

Оксана Білозір не лише співачка та народна артистка України, а й громадська діячка та політикиня.

У 2005 році обіймала посаду міністерки культури. Білозір була народною депутаткою IV, V, VI та VIII скликань.

Білозір була двічі заміжня, має двох синів.