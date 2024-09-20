Оксана Білозір заспівала для ЗСУ на Курщині — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Оксана Білозір заспівала для ЗСУ на Курщині — відео

Білозір
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка, народна артистка України Оксана Білозір відвідала Курську область. Вона зустрілась з військовими, які беруть участь в операції Сил оборони, та заспівала для них.

Головні тези:

  • Оксана Білозір відвідала воїнів на Курщині та заспівала для них, підбадьорюючи українських військових.
  • Артистка заспівала пісню «Ісусе милий» у зруйнованій церкві та виконала «Україночку».
  • Оксана Білозір, крім співачки, є громадською та політичною діячкою, обіймала посаду міністерки культури та була народною депутаткою.

Оксана Білозір заспівала для ЗСУ на Курщині

Виконавиця опублікувала фото та відео з українськими військовими. З дописів стає ясно, що вона перебуває на території Курської області, зокрема у Суджі.

На декількох фото видно російський супермаркет «П’ятірочка».

Білозір у Суджі

Артистка написала, що приїхала підбадьорити українських військових, які перебувають на Курщині.

Оксана Білозір заспівала пісню «Ісусе милий» у зруйнованій церкві.

На одному з відео співачка виконує «Україночку».    

Що відомо про Оксану Білозір

Виконавиця родом з Рівненщини, має дівоче прізвище Розумкевич. З 1977 року співала у складі ВІА «Ритми Карпат», а згодом колектив перейменували на «Ватру».

У 1986 році стала заслуженою артисткою України. 

З 1994 гоку Білозір була солісткою групи «Оксана». Вона співала українські народні пісні у поп-обробці. 

Статус народної артистки отримала у 1994 році.

Співачка випустила 15 компакт-дисків, один DVD та десять музичних фільмів.

Оксана Білозір не лише співачка та народна артистка України, а й громадська діячка та політикиня.

У 2005 році обіймала посаду міністерки культури. Білозір була народною депутаткою IV, V, VI та VIII скликань.

Білозір була двічі заміжня, має двох синів.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Хто така Klavdia Petrivna. Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової співачки
Klavdia Petrivna
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Українська співачка Jerry Heil представила кліп на трек Virgin Maria — відео
Jerry Heil
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Таємнича співачка Klavdia Petrivna вперше відкрила обличчя на публіці — відео
Klavdia Petrivna

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?