Оксана Билозир спела для ВСУ на Курщине — видео

Известная украинская певица, народная артистка Украины Оксана Билозир посетила Курскую область. Она встретилась с военными, которые участвуют в операции Сил обороны, и спела для них.
Главные тезисы
- Оксана Билозир посетила воинов на Курщине и спела для них, чтобы приободрить украинских военных.
- Артистка спела песню «Иисус милый» в разрушенной церкви и исполнила «Украиночку».
- Оксана Билозир, кроме певицы, является общественной и политической деятельницей, занимала должность министра культуры и была народным депутатом.
Оксана Билозир спела для ВСУ на Курщине
Исполнительница опубликовала фото и видео с украинскими военными. Из сообщений становится ясно, что она находится на территории Курской области, в частности в Судже.
На нескольких фото виден российский супермаркет «Пятерочка».
Артистка написала, что приехала подбодрить находящихся на Курщине украинских военных.
Оксана Билозир спела песню «Иисус милый» в разрушенной церкви.
На одном из видео певица исполняет «Украиночку».
Что известно об Оксане Билозир
Исполнительница родом из Ровенщины, имеет девичью фамилию Розумкевич. С 1977 года пела в составе ВИА «Ритмы Карпат», а затем коллектив переименовали в «Ватру».
В 1986 году стала заслуженной артисткой Украины.
С 1994 года Билозир была солисткой группы «Оксана». Она пела украинские народные песни в поп-обработке.
Статус народной артистки получила в 1994 году.
Певица выпустила 15 компакт-дисков, один DVD и десять музыкальных фильмов.
Оксана Билозир не только певица, но и общественный деятель, политик.
В 2005 году занимала должность министра культуры. Билозир была народным депутатом IV, V, VI и VIII созывов.
Билозир была дважды замужем, имеет двух сыновей.
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