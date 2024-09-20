Оксана Билозир спела для ВСУ на Курщине — видео

Известная украинская певица, народная артистка Украины Оксана Билозир посетила Курскую область. Она встретилась с военными, которые участвуют в операции Сил обороны, и спела для них.

Оксана Билозир спела для ВСУ на Курщине

Исполнительница опубликовала фото и видео с украинскими военными. Из сообщений становится ясно, что она находится на территории Курской области, в частности в Судже.

На нескольких фото виден российский супермаркет «Пятерочка».

Билозир в Судже

Артистка написала, что приехала подбодрить находящихся на Курщине украинских военных.

Оксана Билозир спела песню «Иисус милый» в разрушенной церкви.

На одном из видео певица исполняет «Украиночку».

Что известно об Оксане Билозир

Исполнительница родом из Ровенщины, имеет девичью фамилию Розумкевич. С 1977 года пела в составе ВИА «Ритмы Карпат», а затем коллектив переименовали в «Ватру».

В 1986 году стала заслуженной артисткой Украины.

С 1994 года Билозир была солисткой группы «Оксана». Она пела украинские народные песни в поп-обработке.

Статус народной артистки получила в 1994 году.

Певица выпустила 15 компакт-дисков, один DVD и десять музыкальных фильмов.

Оксана Билозир не только певица, но и общественный деятель, политик.

В 2005 году занимала должность министра культуры. Билозир была народным депутатом IV, V, VI и VIII созывов.

Билозир была дважды замужем, имеет двух сыновей.