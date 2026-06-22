Окупаційна влада Криму запровадила графіки відключення електроенергії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Окупаційна влада Криму запровадила графіки відключення електроенергії

графіки
Джерело:  Радіо Свобода

В окупованому Росією Криму через аварії на енергомережах запроваджуються графіки відключення електроенергії, повідомляє компанія «Крименерго».

Головні тези:

  • У Криму відбуваються графіки відключення електроенергії через аварії на енергомережах.
  • Часткове відключення електроенергії призвело до відсутності води через зупинку насосних станцій.

У Криму вимикатимуть електроенергію за графіками

21 червня населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова залишилися без світла. Також у Криму частково не було води через відсутність електропостачання насосних станцій.

Графіки відключення було запроваджено і в Севастополі.

Вже 22 червня окупаційна російська влада низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. Як пише проросійське видання Forpost, в Алушті та Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику відключатимуть кожні три години.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії. Графік буде доведено до мешканців після погодження з профільними службами, — повідомив заступник російського голови Чорноморського району Андрій Шатиренко.

У Красноперекопському районі у непарні дні електрики не буде з 00:00 до 03:00, а потім з 06:00 до 09:00 і так далі. За таким же графіком житимуть і алуштинці.

Жителі Судака залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день.

Крім цього, у деяких містах та селах ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення.

Раніше телеграм-канал «Крымский ветер» опублікував фотографії Таврійської ТЕС під Сімферополем із результатами пошкодження від займання.

Офіційно російська влада атаки на ТЕС не підтверджувала. Також не було інформації про атаку на об’єкт від Сил оборони України.

У ніч на 21 червня після української атаки частина Криму була знеструмлена через «технологічні пошкодження» в електромережах.

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