Оккупационные власти Крыма ввели графики отключения электроэнергии

В Крыму будут выключать электроэнергию по графику

21 июня населённые пункты северо-западной, центральной и южной части полуострова остались без света. Также в Крыму частично не было воды из-за отсутствия электроснабжения насосных станций.

Графики отключения были введены и в Севастополе.

Уже 22 июня оккупационные российские власти ряда городов и поселков обнародовали графики отключений. Как пишет пророссийское издание Forpost, в Алуште и Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах электричество будут отключать каждые три часа.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя, в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до жителей после согласования с профильными службами, сообщил заместитель российского председателя Черноморского района Андрей Шатыренко. Поделиться

В Красноперекопском районе в нечетные дни электричества не будет с 00:00 до 03:00, а затем с 06:00 до 09:00 и так далее. По такому же графику будут жить и алуштынцы.

Жители Судака будут оставаться без электроэнергии до трех часов в день.

Кроме того, в некоторых городах и селах принято решение о временном отключении уличного освещения.

Ранее телеграмма-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографии Таврической ТЭС под Симферополем с результатами повреждения от возгорания.

Официально российские власти атаки на ТЭС не подтверждали. Также не было информации об атаке на объект от сил обороны Украины.