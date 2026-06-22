Оккупационные власти Крыма ввели графики отключения электроэнергии

В оккупированном Россией Крыму из-за аварий на энергосетях вводятся графики отключения электроэнергии, сообщает компания «Крымэнерго».
Главные тезисы
- Графики отключения электроэнергии в Крыму были введены из-за аварий на энергосетях, что привело к отсутствию электричества и воды в некоторых населенных пунктах.
- Оккупационные власти реагируют на сложную ситуацию в энергосистеме полуострова, вводя веерные отключения по графику, чтобы обеспечить равномерное распределение электроэнергии.
В Крыму будут выключать электроэнергию по графику
21 июня населённые пункты северо-западной, центральной и южной части полуострова остались без света. Также в Крыму частично не было воды из-за отсутствия электроснабжения насосных станций.
Графики отключения были введены и в Севастополе.
Уже 22 июня оккупационные российские власти ряда городов и поселков обнародовали графики отключений. Как пишет пророссийское издание Forpost, в Алуште и Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах электричество будут отключать каждые три часа.
В Красноперекопском районе в нечетные дни электричества не будет с 00:00 до 03:00, а затем с 06:00 до 09:00 и так далее. По такому же графику будут жить и алуштынцы.
Жители Судака будут оставаться без электроэнергии до трех часов в день.
Кроме того, в некоторых городах и селах принято решение о временном отключении уличного освещения.
Ранее телеграмма-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографии Таврической ТЭС под Симферополем с результатами повреждения от возгорания.
Официально российские власти атаки на ТЭС не подтверждали. Также не было информации об атаке на объект от сил обороны Украины.
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